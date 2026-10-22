قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة

واصلت قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتشكيلات التعبوية، وفقا لما جاء عبر الفضائية الأولى.

وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الأشهر الثلاثة الماضية من ضبط 27 واقعة في مجال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى إحباط 213 محاولة تسلل وهجرة غير شرعية من مختلف الجنسيات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

كما تمكنت قوات حرس الحدود من تسهيل عودة 143 ألفًا و384 فردًا سودانيًا طواعية إلى دولة السودان الشقيقة، وذلك من خلال معبري أرقين وقسطل.