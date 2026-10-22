وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين، جراء اعتداء استهدف مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، مساء الأربعاء.

وأضافت الهيئة أن المصابين نُقلوا لتلقي الرعاية الطبية، فيما يجري تقييم الأضرار المادية التي خلفها الاعتداء، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعته أو الجهة المسؤولة عنه حتى الآن.

وتتابع الجهات السعودية المختصة تداعيات الاعتداء، فيما يُنتظر صدور مزيد من التفاصيل الرسمية بشأن ملابساته والأسباب التي أدت إلى سقوط ضحايا، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة عنه. ولم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن طبيعة الاعتداء أو حجم الأضرار التي لحقت بالمطار.