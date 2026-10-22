قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدّى على زوج شقيقته بالضرب في البحيرة
وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030
وزير الخارجية: كازاخستان بوابة مصر إلى آسيا الوسطى ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية
مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»
نتنياهو: التقارير عن منع ترامب شن هجوم على إيران منحازة وغير صحيحة
قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار
تراجع أسعار الذهب في مصر مع هبوط الأوقية لأدنى مستوى منذ أغسطس
الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو إلى تحسين نوعي ونمو كمي ملموس في الاقتصاد
«منتدى مصر 2026» يُناقش مستقبل الاقتصاد والطاقة وإدارة الدّين في يومه الرابع .. تفاصيل
نور النبوي يكشف كواليس «ولا كان على البال»: ذاكرت الإسباني والصيني وحققت حلم التصوير في الأقصر | فيديو
قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فوزي بنسعيدي: بدايتي المسرحية ساهمت في صنعي كمخرج سينمائي

الجونة
الجونة
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

انطلق ماستر كلاس المخرج المغربي فوزي بنسعيدي، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة والذى يختتم فعالياته غدا الجمعة. 
 

وقال فوزي بنسعيدي: بدايتى المسرحية ساهمت بشكل كبير فى تشكيل وجداني كمخرج وكان بوابة لى لدخول السينما ولكن السينما لها سحر خاص بالنسبة لى فهي الفن الافضل بالنسبة لى.

وأضاف فوزي بنسعيدي: المسرح له مذاق خاص ولكن ليس مثل السينما التى لها سحر خاص بالنسبة لى وان كان المسرح ساهم كثيرا فى معرفتي بالممثل. 
 

وأوضح فوزي بنسعيدي: اننى احاول فى السينما تقديم ما يعبر عن أفكاري وحققت تجربة تقديم أفلام قصيرة دون كتابة سيناريو رد فعل إيجابي وأتمنى ان أحقق نفس الأمر فى الأفلام الروائية الطويلة. 
 

ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.


وكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين».


وتسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.


كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.


كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.


واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

مهرجان الجونة الجونة مهرجان الجونة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

ترشيحاتنا

محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف وعددًا من القيادات الدينية للمشاركة في احتفالات مولد السيد البدوي بطنطا

محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف والقيادات الدينية للمشاركة في مولد أحمد البدوي

الروضة الشريفة

حكم الصلاة في الروضة الشريفة أوقات الكراهة.. الافتاء توضح

أسبوع الدعوة

البحوث الإسلاميَّة ينظم الأسبوع الدعوي الـ25 في جامعة السويس.. الأحد المقبل

بالصور

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد