مهرجان «دي كاف» يسلط الضوء على القضية الفلسطينية عبر شراكات دولية وإقليمية في دورته الـ 14

أكدت ياسمين فهيم، المديرة التنفيذية والمديرة الفنية المشاركة لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة "دي كاف"، أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان، والممتدة حتى الثاني من نوفمبر، تتميز بحضور قوي للقضية الفلسطينية في عدد من فعالياتها.





وأوضحت “فهيم”، خلال لقائها مع أحمد دياب ومحمد جوهر خلال برنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، أن هذا التوجه يأتي بالتعاون مع موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 والمعهد الفرنسي بالقاهرة، حيث يختتم المهرجان فعاليات هذا الموسم باستضافة فنانين شاركوا في عروض بفرنسا، وتحديداً فنانين فلسطينيين، لتقديم أعمالهم للجمهور المحلي في القاهرة وخلق مساحة للحوار والتبادل الثقافي.

وقالت إن المهرجان يستضيف هذا العام فنانين من فلسطين، من بينهم محمد القدوة وهند جودة، إلى جانب تنظيم نقاشات موسعة حول كيفية خلق سردية فنية عن القصص الفلسطينية. وشددت على أن تقديم القضية عبر تجربة فنية وحية يتيح للجمهور التفاعل مع الأحداث بشكل إنساني ومباشر، بعيداً عن التناول الإخباري التقليدي والمستهلك، ما يوصل الرسالة بطريقة أعمق وأكثر تأثيراً.

وعلى الصعيد الدولي، كشفت المديرة الفنية المشاركة عن نجاح المهرجان في إنتاج أعمال مشتركة بالتعاون مع مهرجان بلفاست الدولي ومؤسسة سرية رام الله.

وأثمرت هذه الشراكة عن إنتاج ثلاثة عروض بمشاركة مصممي رقصات من أيرلندا وفلسطين ومصر، حيث يعرض المهرجان هذا العام عملين من هذه الإنتاجات.

وأكدت أن الهدف الدائم للمهرجان منذ تأسيسه في عام 2012 هو تقديم عروض فنية محترفة، سواء كانت محلية أو دولية، تتناسب مع السياق الثقافي والجمهور المصري.