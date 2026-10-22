مصر تدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

أدانت مصر استهداف مطار الملك فهد بالدمام في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن هذا الاستهداف يمثل استمرارًا لانتهاك قواعد القانون الدولي، ويهدد حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين.

مصر: استهداف المطار انتهاك للقانون الدولي

وأكدت مصر أن استهداف مطار الملك فهد بالدمام يعكس استمرار الممارسات التي تستهدف حركة الملاحة الجوية والمنشآت المدنية والأشخاص بشكل عشوائي وغير مسؤول، بما يسهم في زيادة التوترات ويهدد الاستقرار في المنطقة.

رفض مصري للممارسات التي تهدد استقرار المنطقة

وشددت مصر على رفضها القاطع لهذه الممارسات، محذرة من تداعياتها على الأوضاع الإقليمية، وما قد تسببه من تأجيج للأزمة وزيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

وجددت مصر تأكيد تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

ويأتي الموقف المصري تأكيدًا على دعم المملكة في مواجهة ما يستهدف أراضيها ومواطنيها، ورفض أي ممارسات من شأنها تهديد أمن الدول واستقرار المنطقة.