قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»
بسبب خلافات الميراث.. القبض على المتهم بالتعدّى على زوج شقيقته بالضرب في البحيرة
وزير الصناعة: نستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20% بحلول 2030
وزير الخارجية: كازاخستان بوابة مصر إلى آسيا الوسطى ونعمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية
نتنياهو: التقارير عن منع ترامب شن هجوم على إيران منحازة وغير صحيحة
قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة
الأرصاد: منخفض جوي متعمق يساعد على الإحساس بالأجواء الخريفية وتساقط الأمطار
تراجع أسعار الذهب في مصر مع هبوط الأوقية لأدنى مستوى منذ أغسطس
الرئيس الصيني شي جين بينغ يدعو إلى تحسين نوعي ونمو كمي ملموس في الاقتصاد
«منتدى مصر 2026» يُناقش مستقبل الاقتصاد والطاقة وإدارة الدّين في يومه الرابع .. تفاصيل
نور النبوي يكشف كواليس «ولا كان على البال»: ذاكرت الإسباني والصيني وحققت حلم التصوير في الأقصر | فيديو
قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حتى 2030 .. مصر وكوت ديفوار تبحثان مشروعات صناعية مشتركة وتذليل عقبات التمويل والنقل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة ضمن الخطط الحكومية في مصر وكوت ديفوار.

وتناول اللقاء فرص التعاون الصناعي والاستثماري، والتحديات التي تواجه إقامة مشروعات مشتركة، ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير.

استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف التكامل مع الدول الإفريقية

أكد المهندس خالد هاشم حرص وزارة الصناعة على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار، واستغلال الإمكانات والقدرات المشتركة لتحقيق منافع اقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تجمع مصر وكوت ديفوار على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن محورًا للتكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، بما يدعم فرص إقامة مشروعات مشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع دول القارة.

وشدد الوزير على أن المشروعات الجادة والقابلة للتنفيذ تمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون بين البلدين، وتسهم في تذليل التحديات القائمة، سواء المرتبطة بالتمويل أو الجوانب اللوجستية.

دراسة القطاعات المشتركة لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ

أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة والسفارة الإيفوارية ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في الاستراتيجيات الصناعية للبلدين، بهدف تحديد المشروعات المحتملة التي يمكن تنفيذها في أقرب وقت، وفقًا للمقومات والإمكانات المتاحة لدى كل دولة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تحديد فرص عملية لإقامة مشروعات صناعية تسهم في تلبية احتياجات السوقين المصرية والإيفوارية، وتعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

كوت ديفوار تستهدف جذب استثمارات مصرية في الصناعات التحويلية

من جانبه، أكد ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، التي شهدت تطورًا خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019.

وأشار السفير إلى توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين، لافتًا إلى سعي الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.

تصنيع الإطارات وزيت النخيل ضمن فرص الاستثمار المشترك

وأوضح السفير أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية للاقتصاد تمتد حتى عام 2030، تتضمن تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى إمكانية ضخ الشركات المصرية استثمارات مباشرة في كوت ديفوار ضمن هذه القطاعات، ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

الصناعة الاستثمارات أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

أرجع الدكة ومتتكلمش.. أضا يكشف كواليس حديث حاد بين عموتة ووائل جمعة

الاهلي

جلسة مصارحة مع اللاعبين.. مصدر بالأهلي يحسم الجدل حول مشادة وائل جمعة وعموتة

هجوم مطار الملك فهد الدولي

وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد بالسعودية

الاهلي

إحنا بتوع كورة مش بتوع بطيخ.. أحمد دويدار يُثير الجدل بعد تعادل الأهلي: «هنسمع الحدوتة»

الأهلي

الأهلي يستقر على استمرار عموتة وعقوبات منتظرة على اللاعبين واجتماع عاصف| خاص

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الذهب

تجاوز الـ 51 ألفاً .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 22-10-2026

ترشيحاتنا

خالد هاشم

منتدى مصر 2026.. خالد هاشم: 10 مليارات جنيه لدعم المصانع المتعثرة وتمويل المعدات ورأس المال العامل

الأسهم الآسيوية تتراجع بشدة مع تفاقم موجة بيع أسهم التكنولوجيا

الأسهم الآسيوية تتراجع بشدة مع تفاقم موجة بيع أسهم التكنولوجيا

وزارة الإسكان

تخصيص 32 محلًا تجاريًا وصيدليتين بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان بمزاد علني

بالصور

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

موعد آذان العصر.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

المزيد