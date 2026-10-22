حتى 2030 .. مصر وكوت ديفوار تبحثان مشروعات صناعية مشتركة وتذليل عقبات التمويل والنقل

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الصناعية المشتركة، مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك والمستهدفة ضمن الخطط الحكومية في مصر وكوت ديفوار.

وتناول اللقاء فرص التعاون الصناعي والاستثماري، والتحديات التي تواجه إقامة مشروعات مشتركة، ومنها عدم وجود بنك مصري في كوت ديفوار، وعدم وجود اتفاق للتجارة البحرية بين البلدين.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، ومنى الدالي، مساعد السفير.

استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف التكامل مع الدول الإفريقية

أكد المهندس خالد هاشم حرص وزارة الصناعة على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار، واستغلال الإمكانات والقدرات المشتركة لتحقيق منافع اقتصادية للبلدين، مشيرًا إلى عمق العلاقات التي تجمع مصر وكوت ديفوار على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن استراتيجية الصناعة المصرية 2030 تتضمن محورًا للتكامل الصناعي مع الدول الإفريقية، بما يدعم فرص إقامة مشروعات مشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع دول القارة.

وشدد الوزير على أن المشروعات الجادة والقابلة للتنفيذ تمثل المحرك الأساسي لتسريع التعاون بين البلدين، وتسهم في تذليل التحديات القائمة، سواء المرتبطة بالتمويل أو الجوانب اللوجستية.

دراسة القطاعات المشتركة لتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ

أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة والسفارة الإيفوارية ستبدآن دراسة القطاعات المشتركة في الاستراتيجيات الصناعية للبلدين، بهدف تحديد المشروعات المحتملة التي يمكن تنفيذها في أقرب وقت، وفقًا للمقومات والإمكانات المتاحة لدى كل دولة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تحديد فرص عملية لإقامة مشروعات صناعية تسهم في تلبية احتياجات السوقين المصرية والإيفوارية، وتعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

كوت ديفوار تستهدف جذب استثمارات مصرية في الصناعات التحويلية

من جانبه، أكد ألبرت ج. دولي، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، التي شهدت تطورًا خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوت ديفوار عام 2019.

وأشار السفير إلى توافق الرؤى بين القيادتين السياسيتين في البلدين، لافتًا إلى سعي الحكومة الإيفوارية لجذب استثمارات صناعية مصرية، خاصة في مجال الصناعات التحويلية.

تصنيع الإطارات وزيت النخيل ضمن فرص الاستثمار المشترك

وأوضح السفير أن كوت ديفوار وضعت خطة خمسية للاقتصاد تمتد حتى عام 2030، تتضمن تحديد القطاعات الصناعية المستهدفة لإقامة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى إمكانية ضخ الشركات المصرية استثمارات مباشرة في كوت ديفوار ضمن هذه القطاعات، ومن بينها تصنيع الإطارات وزيت النخيل والصناعات الزراعية، بما يفتح المجال أمام فرص جديدة للتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.