«بقرار جمهوري».. مصر تشارك بـ 6.19 مليون دولار في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العشرين (٢٠) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٨) بقيمة ٦,١٩٠,٠٠٠ دولار أمريكى، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

نص القرار:

بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (248) بقيمة 6٫190٫000 دولار أمريكى



قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (248) بقيمة 6٫190٫000 دولار أمريكى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر : (مادة وحيدة )

ووفق على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (248) بقيمة 6٫190٫000 دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى الحجة سنة 1447 هــ ( الموافق 18 مايــــو سنة 2026 ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 المحرم سنة 1448 هــ (الموافق 14 يوليــــــة سنة 2026 م) . قرار وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج رقم 30 لسنة 2026 وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 18 مايو 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (248) بقيمة 6٫190٫000 دولار أمريكى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 14/7/2026 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20/7/2026 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 18 مايو 2026 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الزيادة العشرين (20) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظى هيئة التنمية الدولية رقم (248) بقيمة 6٫190٫000 دولار أمريكى .