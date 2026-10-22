مصر ترفض استهداف مطار الملك فهد بالدمام وتحذر من تصعيد التوترات بالمنطقة

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، بأن مصر أدانت استهداف مطار الملك فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الحادث يمثل انتهاكًا مستمرًا لقواعد القانون الدولي، واستهدافًا لحركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بصورة عشوائية وغير مسؤولة.

وشددت مصر على رفضها القاطع لهذه الممارسات، لما تمثله من مخاطر تؤدي إلى تأجيج الأزمة وزيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.