السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ارتفعت عدد الوفيات جرّاء الاعتداء الغاشم الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى حالتين، بعد تأكيد حالة وفاة إضافية، وهما لمواطن ومقيم من الجنسية الهندية.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للطيران المدني السعودي .

وذكر الهيئة، في بيان إلحاقي، أن عدد المصابين بقي (8) أشخاص، منهم مواطن، ومقيمان اثنان من كلٍّ من الجنسيات الهندية واليمنية والبنجلاديشية، ومقيم من الجنسية النيبالية، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة، وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات.

وكان الاعتداء قد وقع مساء أمس الأربعاء

وشددت الهيئة على استمرار العمل، بالتكامل والتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، على تقييم الأضرار، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المسافرين والعاملين، والمحافظة على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني بالمملكة.

وأشارت إلى استئناف العمليات التشغيلية بالمطار، وعودة الحركة الجوية إلى طبيعتها.