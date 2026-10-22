سقوط حطام مسيرة.. مقتل شخصين وإصابة آخرين في حقل شيبة النفطي بالسعودية

أعلنت وزارة الطاقة السعودية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، إثر سقوط شظايا طائرة مسيرة اعترضتها الدفاعات الجوية على منشأة نفطية جنوب شرقي المملكة، في حادث يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه المنشآت الحيوية السعودية وسط تصاعد الهجمات الجوية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، أن الحادث وقع في حقل شيبة النفطي الذي تشغله شركة أرامكو، مشيرة إلى أن القتيلين يحملان الجنسيتين النيبالية والفلبينية، بينما ينتمي المصابان إلى باكستان والهند.

وأضافت أن سقوط الحطام أدى إلى اندلاع حريق في مركبة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة للعمل داخل الحقل، فيما لم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشأة النفطية.

ويأتي الحادث في ظل تكرار الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية ومرافقها الحيوية، بما في ذلك المطارات والمنشآت النفطية، وسط اتهامات للفصائل المسلحة المدعومة من إيران بالمسؤولية عن هجمات سابقة استهدفت المملكة.

وكان سقوط شظايا طائرة مسيرة اعترضتها الدفاعات الجوية السعودية قد تسبب، الشهر الماضي، في مقتل مقيم يمني، وفقًا للمعلومات الواردة في التقارير المتعلقة بالهجمات الأخيرة، في تطور عكس المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون والعاملون في المناطق القريبة من مواقع الاستهداف.

وفي تطور متصل، أعادت السلطات السعودية، الأربعاء، فتح مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات الداخلية، عقب هجمات استهدفت العاصمة خلال الشهر الجاري، وفقًا للنص الأصلي.

ويثير استهداف المنشآت النفطية والمطارات مخاوف بشأن سلامة العاملين وحركة النقل وإمدادات الطاقة، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها هذه المواقع للمملكة ولأسواق الطاقة العالمية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.