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يقل 22 شخصًا.. القبض على مصري في إيطاليا بتهمة قيادة قارب هجرة غير شرعية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يقل 22 شخصًا.. القبض على مصري في إيطاليا بتهمة قيادة قارب هجرة غير شرعية

الشرطة الايطالية
الشرطة الايطالية
القسم الخارجي

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على مواطن مصري يبلغ من العمر 27 عامًا، للاشتباه في قيادته قاربًا يحمل 22 مهاجرًا من ليبيا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، في رحلة يُقال إن كل مهاجر دفع مقابلها نحو 3500 يورو، ضمن تحقيقات تتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين إلى أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أن الشرطة أوقفت المتهم في مدينة لاكويلا يوم 17 أكتوبر الجاري، بعد تحقيقات نسقتها النيابة العامة بالمدينة، ونفذتها وحدة التحقيقات التابعة للشرطة. وأشارت إلى أن الشاب، المولود عام 1999، سبق أن أقام في مركز استقبال للمهاجرين بإقليم لاكويلا، وكان قد تقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وتعود الواقعة محل التحقيق إلى مايو 2025، عندما وصل القارب إلى جزيرة لامبيدوزا في 20 مايو، وعلى متنه ما لا يقل عن 22 مهاجرًا. وبحسب المحققين، يُشتبه في أن المتهم كان يعمل ضمن تنظيم إجرامي مقره ليبيا، يتولى إدارة مراكز تجميع المهاجرين وترتيب رحلات نقلهم إلى السواحل الإيطالية.

وكشفت التحقيقات عن الاشتباه في تورط شخصين آخرين كانا على متن القارب، إذ يُعتقد أن أحدهما تولى التعامل مع الهاتف الفضائي المستخدم في الاتصالات، بينما كان الآخر مسؤولًا عن الوقود والمحرك. واستندت التحقيقات، وفق التقارير الإيطالية، إلى شهادة أحد المهاجرين الذين تعرفوا على المشتبه به، إلى جانب تسجيلات مصورة جرى جمعها خلال التحقيق.

كما تضمنت إفادات أحد المهاجرين رواية عن تعرضه للعنف خلال فترة احتجازه في ليبيا قبل الرحلة، في إطار ما وصفته التحقيقات بشبكة تنشط عبر عدة دول وتستغل المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وفي تطور لاحق، أفادت وسائل إعلام محلية بأن القضاء الإيطالي صدّق على توقيف المتهم وقرر استمرار احتجازه احتياطيًا على ذمة القضية. ولا تزال الاتهامات قيد التحقيق، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته حتى الآن.

الشرطة الإيطالية مواطن مصري لامبيدوزا شبكة إجرامية

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