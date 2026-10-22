دعت لتوخي الحذر.. البعثة الأمريكية تحذر من هجمات جديدة تستهدف السعودية

حذرت البعثة الأمريكية لدى السعودية من احتمالات تعرض المملكة لهجمات جديدة، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر ومتابعة المستجدات الأمنية، في ظل مخاوف من تجدد الهجمات المرتبطة بالفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وأوضحت البعثة، في تنبيه أمني صدر الأربعاء، أن هجمات سابقة استهدفت الأراضي السعودية، بما في ذلك مطارات مدنية ومنشآت حيوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وتسببت في اضطرابات بحركة السفر والطيران.

ولفتت إلى أن التهديدات المحتملة لا تقتصر على الأراضي السعودية، إذ قد تمتد إلى مصالح أمريكية أخرى في الخارج، بما يشمل الشركات والمؤسسات المرتبطة بالولايات المتحدة أو المواقع التي يرتادها المواطنون الأمريكيون.

وشددت البعثة على ضرورة متابعة التحذيرات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتوجيهات السلطات السعودية، والاستعداد لاحتمال وقوع تطورات أمنية مفاجئة قد تؤثر في حركة الطيران والتنقل.

ويأتي التحذير وسط مخاوف من عودة الهجمات التي تستهدف منشآت حيوية داخل المملكة، بعدما أشارت تقارير إعلامية سابقة إلى تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لهجمات، في تطور يعيد ملف أمن المنشآت المدنية والمطارات إلى واجهة الاهتمام الإقليمي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإصدار أوامر بمغادرة بعض الموظفين وأفراد أسرهم من سفارات أمريكية في منطقة الخليج، على خلفية مخاوف من احتمال استئناف الأعمال القتالية المرتبطة بالفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وتسلط هذه التحذيرات الضوء على استمرار المخاوف الأمنية في المنطقة، مع تنامي القلق من استهداف المنشآت الحيوية وتأثر حركة الطيران وإمدادات الطاقة، في وقت تظل فيه احتمالات التصعيد مرتبطة بتطورات المواجهة الإقليمية ومواقف الأطراف المعنية.