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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية ومناطق أخرى

اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة
اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة
القسم الخارجي

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية، في عمليات شملت منطقتي المدينة المنورة والمنطقة الشرقية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وفي بيان منفصل، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أخرى كانت متجهة نحو المنطقة الشرقية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مصدر الطائرات أو الأضرار الناجمة عن عمليات الاعتراض.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين، إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، مساء الأربعاء، مؤكدة أن الحادث أسفر أيضًا عن أضرار مادية يجري حصرها وتقييم حجمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية الوقوف على تداعيات الاعتداء وتقييم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

ويأتي استهداف مطار الملك فهد الدولي في ظل تصاعد الهجمات التي تطال منشآت الطيران المدني والبنية التحتية في السعودية خلال الفترة الأخيرة، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المسافرين والعاملين في المطارات، فضلًا عن انعكاسات هذه التطورات على حركة النقل الجوي في المنطقة.

وتعمل السلطات السعودية على تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار، بالتوازي مع متابعة أوضاع المصابين، على أن تُعلن التفاصيل الإضافية عبر القنوات الرسمية عند توافرها.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة حتى الآن حصيلة تفصيلية للأضرار المادية أو توضيحًا بشأن تأثير الاعتداء على حركة الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي.

قوات التحالف لدعم الشرعية اليمن تركي المالكي طائرات مسيّرة المملكة العربية السعودي

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