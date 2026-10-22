وفاة مقيم وأضرار مادية.. بيان من الطيران المدني السعودي بشأن الاعتداء على مطار الملك فهد بالدمام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، وفاة مقيم وإصابة 8 آخرين، إثر اعتداء استهدف مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، مساء الأربعاء، مؤكدة أن الحادث أسفر أيضًا عن أضرار مادية يجري حصرها وتقييم حجمها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة، وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية الوقوف على تداعيات الاعتداء وتقييم الأضرار التي لحقت بمرافق المطار، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

ويأتي استهداف مطار الملك فهد الدولي في ظل تصاعد الهجمات التي تطال منشآت الطيران المدني والبنية التحتية في السعودية خلال الفترة الأخيرة، ما يثير مخاوف بشأن سلامة المسافرين والعاملين في المطارات، فضلًا عن انعكاسات هذه التطورات على حركة النقل الجوي في المنطقة.

وتعمل السلطات السعودية على تقييم الأضرار والتحقق من سلامة مرافق المطار، بالتوازي مع متابعة أوضاع المصابين، على أن تُعلن التفاصيل الإضافية عبر القنوات الرسمية عند توافرها.

ولم تتضمن المعلومات المعلنة حتى الآن حصيلة تفصيلية للأضرار المادية أو توضيحًا بشأن تأثير الاعتداء على حركة الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي.