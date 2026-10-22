الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بشرية موثقة بفيروس "شاموندا" في فرنسا، وهو فيروس لم يكن يُرصد سابقا إلا في الحيوانات.

وكتب أدهانوم جيبريسوس، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن التقارير أفادت بأن المريض كان يعاني من ضعف في الجهاز المناعي، مما جعله أكثر عرضة للإصابة والمضاعفات الشديدة، وقد توفي للأسف، وسط تقديم خالص التعازي لذويه وأحبائه.

وأضاف أن فيروس "شاموندا" يصيب في المقام الأول الحيوانات مثل الأبقار والأغنام والماعز والخيول، ويُعتقد أن الفيروس ينتشر بين الحيوانات عن طريق لدغات حشرة الهاموش، وهي حشرة صغيرة تشبه الذباب، في حين تظل هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لفهم آلية انتقال العدوى بشكل كامل.

وكان المريض الفرنسي يتواجد في منطقة انتشر فيها الفيروس بين الحيوانات.

وفي سياق متصل، أكدت منظمة الصحة العالمية أنها على تواصل وثيق مع السلطات الفرنسية التي تعمل على جمع المعلومات لفهم مصدر العدوى لدى أول مصاب بشري، وتحديد طرق انتقال العدوى المحتملة وأي مخاطر قد تشكلها على الصحة العامة.