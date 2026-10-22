غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار غلق ستاد القاهرة، لمدة 21 يوماً بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، والمقرر لها يوم 23 نوفمبر المقبل.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن ستاد القاهرة القاهرة سيتم إغلاقه للصيانة، وزراعة البذرة الشتوية، والملعب لن يتمكن من استضافة أي مباريات في الدوري قبل الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة الأرضية لشكلها الطبيعي مرة أخرى.

أحداث مباراة الأهلي والقناة

سيطر التعادل الإيجابي 3-3 على أحداث مباراة الأهلي والقناة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز

نجح عمر الساعي في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 18 بعد تمريرة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء من محمد هاني لاعب الأهلي وصلت الى عمر الساعي الذي سدد كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وأحرز محمود شلاطة هدف تعادل القناة في شباك الأهلي في الدقيقة 31 بعدتمريرة من محمد صادق من منتصف ملعب الأهلي الدفاعي نحو الجهة اليسرى وصلت الى محمود شلاطة لينجح في تسجيلها

وفي الدقيقة 43 أحرز أشرف بن شرقي هدف التقدم من جديد بعد كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من توفيق محمد لاعب الأهلي وصلت الى أشرف بنشرقي أمام المرمى سددها بلمسة سكنت يمين المرمى.

ونجح حازم ابو سنة في إحراز هدف تعادل القناة في الدقيقة 54 بعدكرة عرضية من الجهة اليسرى من لاعب القناة محمود شلاطة ولكن تصطدم بالدفاع وتصل الى مهاب سامي الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها الحارس ومن ثم تصل الى حازم أبو سنة ليحرز هدف التعادل.

وتمكن محمود حمدي زكي من إحراز هدف التقدم والثالث في شباك الأهلي في الدقيقة 80 ليعلن توفق فريقه على المارد الأحمر

وفي الدقيقة 90+4 نجح أشرف دراي في إحراز هدف تعادل الأهلي ليعلن تعادل المارد في الوقت القاتل وحصد نقطة وحيدة بدلا من الخرج بنتيجة سلبية وخسارة الثلاثة نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري .

بتلك النتيجة يتواجد النادي الاهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة.