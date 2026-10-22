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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حارس مرمى القناة: قدمنا مباراة مشرفة أمام الأهلي وكنا نستحق الفوز

محمد شعبان
محمد شعبان
سارة عبد الله

أكد محمد شعبان، حارس مرمى نادي القناة، أن فريقه كان الأقرب لتحقيق الفوز على الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

وقال محمد شعبان، خلال تصريحات تلفزيونية في مداخلة مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إن فريقه كان بإمكانه حصد النقاط الثلاث أمام الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعبين قدموا أداءً قويًا خلال اللقاء.

وأضاف حارس القناة: «كان في إيدينا نكسب الـ3 نقاط وكل الناس شافت، والحمد لله إحنا راضيين بالنقطة التي حققناها في المباراة».

وتابع شعبان أن المواجهة كانت صعبة أمام الأهلي، لكنه أكد أن الجهاز الفني تعامل مع اللاعبين بشكل جيد، ولم يضعهم تحت أي ضغوط إضافية قبل المباراة.

وأوضح حارس القناة أن زملاءه نفذوا المطلوب منهم داخل الملعب، وقدموا مباراة مشرفة أمام الأهلي، رغم صعوبة المنافسة وقوة الفريق المنافس.

وعن تألقه في التصدي لركلات الجزاء خلال الموسم الحالي، أشار محمد شعبان إلى أن تصديه لثلاث ركلات جزاء في بداية الدوري جاء بتوفيق من الله إلى جانب الموهبة، مؤكدًا أنه يحرص على دراسة طريقة تسديد المنافسين قبل المباريات.

وكشف حارس القناة أنه درس تسديدات أحمد سيد زيزو في ركلات الجزاء قبل مواجهة الأهلي، في إطار استعداداته للمباراة، وهو ما يعكس اهتمامه بتحليل المنافسين والاستعداد الجيد للمواقف الحاسمة.

حارس مرمى نادي القناة نادي القناة الأهلي

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