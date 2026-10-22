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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام عاشور: إمام عاشور وزيزو مش فايقين.. ولازم ندي فرصة للشباب

حسام عاشور
حسام عاشور
سارة عبد الله

انتقد حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، مستوى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، مطالبًا بمنح الفرصة للاعبين الشباب للمشاركة وإثبات قدراتهم.

وقال حسام عاشور، في تصريحات تلفزيونية، إن إمام عاشور وأحمد سيد زيزو لم يظهرا بالمستوى المنتظر منهما خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أهمية الاستعانة بالعناصر الشابة القادرة على تقديم الإضافة وتغيير نتيجة المباريات.

وأضاف: «إمام عاشور وزيزو مش فايقين، إيه المشكلة لما تلعب محمد عبد الله أو عمر سيد معوض؟ لاعيبة شباب ويقدروا يغيروا النتيجة».

وأكد قائد الأهلي السابق أن منح الفرصة للاعبين الشباب قد يخلق منافسة قوية داخل الفريق، ويدفع اللاعبين أصحاب الخبرات إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على أماكنهم في التشكيل الأساسي.

وأوضح: «لما تدي فرصة للاعب صغير ويبدأ يصنع الفارق، هتلاقي اللاعب الكبير خايف على مكانه».

يأتي ذلك بعد تعادل الأهلي المثير أمام القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، بعدما نجح الفريق الأحمر في إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء.

ترتيب الأهلي في الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بعدما خاض 7 مباريات، حقق خلالها الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم الأحد المقبل، في إياب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويسعى الفريق الأحمر إلى حسم التأهل للدور المقبل، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار خارج ملعبه.

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