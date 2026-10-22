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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفيش حد أكبر من تيشيرت الأهلي.. أحمد بلال يفتح النار على لاعبي الأهلي

أحمد بلال
أحمد بلال
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

انتقد أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الفريق الأحمر، مطالبًا بضرورة استعادة روح الأهلي والإصرار والعزيمة داخل الملعب، ومؤكدًا أن اسم النادي وقميصه أكبر من أي لاعب مهما كان اسمه أو مكانته.

وقال أحمد بلال، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: إن جميع لاعبي الفريق بحاجة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أنه لا يوجد لاعب فوق قميص النادي، وأن المرحلة الحالية تتطلب عودة الروح التي اعتاد عليها جمهور الأهلي من لاعبيه.

وأضاف: «الفرقة كلها محتاجة تركز، كل اللاعيبة، مفيش حد فوق تيشيرت الأهلي أيًا كان مين، عايزين لاعيبة الأهلي ترجع تاني، عايزين روح الأهلي ترجع تاني».

وتساءل نجم الأهلي السابق عن غياب دور قادة الفريق في الأوقات الصعبة، خاصة عند التأخر في النتيجة، قائلًا: «فين كباتن الأهلي وإنت مغلوب 3-2؟ فين الإصرار والعزيمة؟ مشوفتش الكلام ده».

وأوضح بلال أنه لا يشعر بالغضب بسبب التعثر أو خسارة بطولة بقدر انزعاجه من غياب الروح والأداء القوي داخل الملعب، مؤكدًا أن المطلوب من اللاعبين هو بذل أقصى جهد ممكن، حتى لو لم يحالفهم التوفيق في تحقيق الفوز.

وتابع: «أنا مش زعلان على نتيجة أو تعثر أو خسارة بطولة، المهم أكون موجود في الملعب بالروح والأداء، مقصرش في الملعب، وأعمل اللي عليا والنتيجة مش مهمة، مش فارقة معايا».

وأشار إلى أن الأهلي اعتاد حصد البطولات ويمتلك تاريخًا كبيرًا من الإنجازات، لذلك لا يرى أن خسارة بطولة هي الأزمة الأساسية، بقدر ما يهمه ظهور اللاعبين بالشخصية التي تليق باسم النادي.

واختتم أحمد بلال تصريحاته بالتأكيد على ضرورة القتال داخل الملعب وعدم التهاون في بذل المجهود، قائلًا: «بس وأنا بخسر أبقى لاعب راجل في الملعب ومبخلش بنقطة عرق»، مشددًا على أن تقديم هذا المستوى على ملعب الأهلي وأمام جماهيره، ثم الخروج بهذه النتيجة، أمر غير مقبول على الإطلاق.

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