خالد الغندور: محمود ممدوح يوقع للأهلي

أكد الإعلامي خالد الغندور إن محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، وقع على رغبة الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، وفقًا لمصدر خاص لستاد المحور.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي ووكلائه عقب مباراة مودرن سبورت والشرقية إنبي يوم الثلاثاء الماضي، وشهدت الجلسة توقيعه تمهيدًا للانضمام إلى القلعة الحمراء في يناير المقبل.

أرقام محمود ممدوح

واصل محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، تألقه في الدوري المصري الممتاز، بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، ليؤكد انطلاقته القوية خلال الموسم الحالي 2026-2027، ويصبح أبرز نجوم المسابقة على المستوى التهديفي.

نجح محمود ممدوح في تعزيز صدارته لقائمة الهدافين، بعدما سجل هدفين في شباك زد إف سي خلال الجولة السابعة، في المباراة التي انتهت بفوز مودرن سبورت بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف خلال أول 7 مباريات من المسابقة.

ويأتي إدريسا تيام، لاعب المقاولون العرب، في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع حسام حسن، مهاجم الاتحاد السكندري، بينما يلاحق عدد من اللاعبين أصحاب المراكز التالية المتصدر، في ظل استمرار المنافسة على لقب هداف الدوري.

ويأتي إدريسا تيام، لاعب المقاولون العرب، في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع حسام حسن، مهاجم الاتحاد السكندري، بينما يلاحق عدد من اللاعبين أصحاب المراكز التالية المتصدر، في ظل استمرار المنافسة على لقب هداف الدوري.