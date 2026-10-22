محمود ممدوح ماكينة أهداف لا تتوقف.. ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة السابعة

واصل محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، تألقه في الدوري المصري الممتاز، بعدما انفرد بصدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 8 أهداف، ليؤكد انطلاقته القوية خلال الموسم الحالي 2026-2027، ويصبح أبرز نجوم المسابقة على المستوى التهديفي.

محمود ممدوح ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري

نجح محمود ممدوح في تعزيز صدارته لقائمة الهدافين، بعدما سجل هدفين في شباك زد إف سي خلال الجولة السابعة، في المباراة التي انتهت بفوز مودرن سبورت بنتيجة 3-2، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف خلال أول 7 مباريات من المسابقة.

ويأتي إدريسا تيام، لاعب المقاولون العرب، في المركز الثاني برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع حسام حسن، مهاجم الاتحاد السكندري، بينما يلاحق عدد من اللاعبين أصحاب المراكز التالية المتصدر، في ظل استمرار المنافسة على لقب هداف الدوري.

ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

وفقًا لآخر تحديث عقب مباريات الجولة السابعة، جاء ترتيب أبرز هدافي الدوري المصري كالتالي:

محمود ممدوح – مودرن سبورت: 8 أهداف. إدريسا تيام – المقاولون العرب: 4 أهداف. حسام حسن – الاتحاد السكندري: 4 أهداف. مصطفى البدري – بتروجت: 3 أهداف. أحمد سيد زيزو – الأهلي: 3 أهداف. صلاح محسن – المصري: 3 أهداف. أحمد بحبح – بتروجت: 3 أهداف. أحمد شريف – الزمالك: 3 أهداف. ماولي وايو – القناة: 3 أهداف.

وتتجه الأنظار إلى الجولات المقبلة لمعرفة ما إذا كان محمود ممدوح سيواصل معدله التهديفي المميز ويحافظ على الصدارة، أم ستشهد المنافسة عودة قوية من ملاحقيه مع استمرار منافسات الدوري المصري الممتاز.