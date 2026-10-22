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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جالطة سراي يقلب الطاولة على ليل ويفوز برباعية في دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي
جالطة سراي
حمزة شعيب

حقق جالطة سراي التركي فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «بيار موروا»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، ليحصد الفريق التركي أول انتصاراته في المسابقة القارية.

جالطة سراي ضد ليل.. ريمونتادا تركية في دوري أبطال أوروبا

شهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، بعدما نجح غلطة سراي في العودة وحسم المواجهة لصالحه، رغم تقدم الفريق الفرنسي خلال الشوط الأول.

وافتتح يونس أكغون التسجيل لصالح غلطة سراي في الدقيقة الثانية، لكن ليل رد سريعًا عن طريق سوريبا دياوني، الذي أدرك التعادل في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويمنح الفريق الفرنسي التقدم في الدقيقة 39.

وقبل نهاية الشوط الأول، شهدت المباراة هدفًا جديدًا لصالح ليل في الدقيقة 44 عن طريق أليكسي باتراكوف، وفقًا للتفاصيل الواردة، بينما جاء هدف آخر في الدقيقة 52 عن طريق ن. بن طالب بالخطأ في مرماه.

وواصل غلطة سراي محاولاته للعودة إلى المباراة، ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق النجم النيجيري فيكتور أوسيمين بالدقيقة 61، ليحسم الفريق التركي المواجهة بنتيجة 4-2.

ترتيب جالطة سراي وليل في دوري أبطال أوروبا

منح الفوز غلطة سراي دفعة مهمة في مشواره الأوروبي، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الرابع والعشرين في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تجمد رصيد ليل الفرنسي عند صفر من النقاط في المركز الخامس والثلاثين، وفقًا للترتيب الوارد في النص، بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة لتحسين موقفه في المنافسة.

التشكيل الرسمي لمباراة ليل وجالطة سراي

تشكيل ليل الفرنسي:

حراسة المرمى: أوزر.

خط الدفاع: جوفي، أليكسساندرو، نغوي، فيردونك.

خط الوسط: أندريه، بن طالب، موكاو.

خط الهجوم: هارالدسون، باكوا، دياوني.

المدير الفني: دافيدي أنشيلوتي.

تشكيل جالطة سراي التركي:

حراسة المرمى: أوجورجان تشاكير.

خط الدفاع: جاكوبس، دافينسون سانشيز، عبد الكريم بارداكجي، سالاي.

خط الوسط: لوكاس توريرا، جابرييل سارا، يونس أكغون.

خط الهجوم: فيكتور أوسيمين، باريش ألبر يلماز، أليكسي باتراكوف.

جالطة سراي ليل دوري أبطال أوروبا

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