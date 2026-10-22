ريال مدريد يكتسح لايبزيج برباعية ويحصد العلامة الكاملة في دوري الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني فوزًا كبيرًا على حساب لايبزيج الألماني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «سانتياجو برنابيو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل الفريق الملكي انطلاقته القوية ويحصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

ريال مدريد ضد لايبزيج.. رباعية ملكية في دوري أبطال أوروبا

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي بحثًا عن تسجيل هدف التقدم، ونجح برناردو سيلفا في هز الشباك بالدقيقة 44، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل الفريق الملكي تفوقه، وتمكن أردا جولر من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليعزز تقدم ريال مدريد ويضع الفريق الألماني تحت ضغط متواصل.

وفي الدقيقة 83، أضاف النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثالث، ليقترب ريال مدريد من حسم المواجهة، قبل أن ينجح تيديام جوميس في تسجيل هدف لايبزيج الوحيد بالدقيقة 85، مقلصًا الفارق.

ولم ينتظر ريال مدريد طويلًا للرد، حيث سجل يان ديوماندي الهدف الرابع في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق الفريق الإسباني ويحسم المواجهة بنتيجة 4-1.

ريال مدريد يحصد العلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل نتائجه الإيجابية ويعزز موقفه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

في المقابل، تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط، ليصبح مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وتعزيز فرصه في مواصلة المشوار الأوروبي.

ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بعد رباعية لايبزيج

يمثل الانتصار على لايبزيج دفعة معنوية مهمة لريال مدريد قبل مواجهة غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

ويأمل الفريق الملكي في استثمار الفوز الأوروبي لمواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والقاري، والدخول إلى المواجهة المرتقبة أمام برشلونة بأفضل حالة فنية ومعنوية.

التشكيل الرسمي لريال مدريد أمام لايبزيج

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، أنطونيو روديجر، دين هويجسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، برناردو سيلفا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، أردا جولر، كيليان مبابي.