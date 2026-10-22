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بدأنا إنتاج 100 فيلم منذ 5 أشهر.. وزير الأوقاف: نستهدف إغراق السوشيال ميديا بمحتوى لمواجهة الأزمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدأنا إنتاج 100 فيلم منذ 5 أشهر.. وزير الأوقاف: نستهدف إغراق السوشيال ميديا بمحتوى لمواجهة الأزمات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد كمال

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة تستهدف تكثيف نشر الأفلام والفيديوهات التي تنتجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف التعامل مع الأزمات والتحديات التي تواجه المجتمع، وتقديم محتوى فكري وديني يتناسب مع طبيعة هذه التحديات.

إنتاج أفلام وفيديوهات بالأوقاف لمواجهة التحديات الفكرية

وقال الأزهري، خلال كلمته بمنتدى مصر 2026، إن الوزارة تعمل على إنتاج مواد مرئية متنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن المستهدف هو «إغراق السوشيال ميديا بأفلام وفيديوهات من إنتاج الوزارة»، بما يضمن وجود محتوى قادر على التعامل مع مختلف الأزمات التي تعترض المجتمع.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن فريق الذكاء الاصطناعي بالوزارة يضم 40 شابًا، يعملون منذ 5 أشهر على إنتاج الأفلام والفيديوهات، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل تنفيذ هذا التوجه، من خلال إنتاج 100 فيلم تتناول عجائب صنع الله في الوجود.

وأوضح أن المحتوى الذي تعمل الوزارة على إنتاجه لا يقتصر على موضوع واحد، بل يمكن أن يشمل مواد تسهم في مواجهة الإرهاب والإلحاد، إلى جانب تعزيز معاني الانتماء والمواطنة، والاستفادة من الأدوات الرقمية في مخاطبة الجمهور.

وأضاف الأزهري أن أعضاء الفريق كانوا يرغبون في الإسراع بنشر الفيديوهات التي انتهوا من إنتاجها، لكنه طلب منهم عدم التسرع؛ في إطار توجه الوزارة نحو تنظيم العمل والاستفادة من الإمكانات المتاحة في إنتاج المحتوى.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من التطور التكنولوجي في توسيع نطاق وصول خطابها الديني والفكري، عبر المنصات التي تحظى بانتشار واسع بين الجمهور، بما يتيح تقديم معالجة فكرية للقضايا المختلفة من خلال الأفلام والفيديوهات.

ولفت إلى أن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، المقرر الأسبوع المقبل، يمثل خطوة في هذا الاتجاه، بما يدعم قدرات الوزارة على الإنتاج والتطوير.

وشدد وزير الأوقاف على أهمية توظيف الأدوات الحديثة في تطوير العمل الديني والفكري، وتعزيز حضور المحتوى الذي تنتجه الوزارة على المنصات الرقمية، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تستهدف التعامل معها.

وزارة الأوقاف السوشيال ميديا الذكاء الاصطناعي أسامة الأزهري

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