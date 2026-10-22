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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على نجلته بالسب والضرب وإجبارها على تصوير مقطع فيديو لإرساله لوالدتها بالخارج لإجبارها على العودة للبلاد.
 


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ).

وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 21/ الجاري عقب علمه بتواصل كريمته (طالبة "سن 16") مع والدتها (طليقته "متواجدة خارج البلاد") ، قام بالتعدي عليها بالضرب وتصويرها وإرسال مقطع الفيديو لطليقته لإرغامها على العودة للبلاد واستلام نجلتها وإعفائه من مسئولية رعايتها ، وبسؤال نجلته أيدت ما سبق.


 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى التعدي بالضرب

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