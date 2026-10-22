قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوتيريش يعلن زيارته لمصر غدا
أمن المنوفية يضبط شخصا هدد أسرته بسلاح أبيض في أشمون
وسط مخاوف من حرب جديدة مع إسرائيل وأمريكا.. إيران تدفع بأسلحة ثقيلة وقوات خاصة إلى المناطق الكردية
أكاديمية الفنون تمنح عمر خيرت الدكتوراه الفخرية تقديرًا لمسيرته الموسيقية
وزير العمل في منتدى مصر 2026: تشغيل 11.2 مليون شخص.. ومعدل البطالة انخفض إلى 5.8%
الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا
وزير العمل يؤكد أهمية زيادة نسبة تشغيل النساء ودعم ذوي الهمم في المصانع
وزير العمل: تعيين اكثر من 11.8 مليون مواطن في مختلف الفرص خلال 12 عاما
واشنطن ستحدد ساعة الصفر.. نتنياهو لـ إسرائيل هيوم: مجتبى خامنئي أمر بتطوير منظومة التفجير النووي
أعز علي من نفسي.. إبراهيم فايق يعلن نقل والده إلى المستشفى
مدير البيت الروسي بالإسكندرية : تعاون مع مصر في الاقتصاد والتكنولوجيا والتعليم
تسلمها الأمير محمد بن سلمان.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لـ خادم الحرمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أمن المنوفية يضبط شخصا هدد أسرته بسلاح أبيض في أشمون

المتهم
المتهم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتعدى على آخرين في أشمون.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أشمون بلاغا بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، من أحد الأشخاص وشقيقتيه، تضرروا فيه من زوج إحداهن؛ لقيامه بالتعدي عليهم بالسب، والتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته؛ إثر وجود خلافات عائلية بينهم.

​وعقب الفحص وتحديد هوية المتهم، تمكنت قوات الأمن من ضبطه مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الحادث عن طريق إلقائه بأحد المصارف المائية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنوفية محافظة المنوفية أشمون القبض يهدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

محمد حمدي زكي

مهاجم القناة يوضح سبب عدم احتفاله أمام الأهلي: «بيتي وعشت فيه أجمل سنتين»

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

الأهلي وبيراميدز

غلق إستاد القاهرة بعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

مطار الملك فهد

السعودية.. ارتفاع ضحايا العدوان على مطار الملك فهد الدولي إلى حالتي وفاة

ترشيحاتنا

رئيس إى أف جى القابضة

رئيس إى أف جي القابضة: مستثمرون أجانب يعودون للبورصة المصرية من خلال طروحات حكومية كبرى

حسن رداد

وزير العمل: حملات لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: إطلاق مختبر تنظيمي لتمكين شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التصدير

بالصور

لهؤلاء الأشخاص فقط .. أطعمة تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى

ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟
ما الأطعمة التي تزيد خطر الإصابة بحصوات الكلى؟

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد