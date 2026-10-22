أمن المنوفية يضبط شخصا هدد أسرته بسلاح أبيض في أشمون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتعدى على آخرين في أشمون.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أشمون بلاغا بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، من أحد الأشخاص وشقيقتيه، تضرروا فيه من زوج إحداهن؛ لقيامه بالتعدي عليهم بالسب، والتلويح بسلاح أبيض كان بحوزته؛ إثر وجود خلافات عائلية بينهم.

​وعقب الفحص وتحديد هوية المتهم، تمكنت قوات الأمن من ضبطه مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في الحادث عن طريق إلقائه بأحد المصارف المائية.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.