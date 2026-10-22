«بيطري المنوفية»: ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنوف .. صور

شنت مديرية الطب البيطري حملة تفتيشية مفاجئة،من خلال إدارة المجازر وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم المجمدة ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بتكثيف الحملات الرقابية على محال بيع وتداول اللحوم والثلاجات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بالأسواق ومطابقتها للاشتراطات الصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي للمخالفات وضمان تداول منتجات غذائية آمنة للمواطنين والتأكد من مدي مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقاً للصالح العام.