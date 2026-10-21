القبض على سائق ميكروباص تعدى على راكب بقطعة حديدية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة حديدية محدثاً إصابته بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 / الجارى تبلغ لمركز شرطة بركة السبع من إحدى المستشفيات بإستقبالها الشاكى (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية "مصاب بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة") وبسؤاله أقر بتضرره من قائد "ميكروباص" لقيامه بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام قطعة حديدية كانت بحوزته ، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب قيامه بغلق باب الميكروباص المشار إليه بقوة حال نزوله منه.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بالصورة "سارية التراخيص"وقائده (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا)، وتم بإرشاده ضبط (القطعة الحديدية المستخدمة فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب .

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.





