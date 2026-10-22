رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الزراعة والتربية

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارات بتعيين رؤساء مجالس عدد من الأقسام العلمية بكليتي الزراعة والتربية، في إطار حرص الجامعة على تعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري، ودعم منظومة التعليم والبحث العلمي، والاستعانة بالخبرات العلمية المتميزة لتولي المسؤوليات القيادية داخل الكليات.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن الجامعة تحرص على اختيار القيادات الأكاديمية القادرة على تحمل المسؤولية، وتطوير الأداء داخل الأقسام العلمية، بما يتماشى مع خطط الجامعة الاستراتيجية للارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق، وتوظيف الخبرات العلمية في تطوير البرامج الدراسية، ودعم الابتكار والبحث العلمي، بما يسهم في تحقيق أهداف الجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية.

وشملت قرارات رئيس الجامعة

كلية الزراعة:

تعيين الدكتور إيهاب عبدالعزيز الصعيدي، رئيسًا لمجلس قسم الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

و تعيين الدكتور أسامة علي محمد علي، رئيسًا لمجلس قسم المحاصيل بالكلية لمدة ثلاث سنوات.

كلية التربية:

تعيين الدكتور علاء أحمد محمد المليجي، رئيسًا لمجلس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية لمدة ثلاث سنوات.

وتؤكد هذه القرارات حرص إدارة الجامعة على دعم الكفاءات الأكاديمية، وتعزيز استقرار العمل داخل الكليات، وتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات التطوير المستمر في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.