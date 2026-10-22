وفد من نقابة المعلمين بالمنوفية يزور مدير مدرسة طنبدي الحديثة.. ويعلن تكريمه

توجه وفد من النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية، برئاسة باسم خميس، لزيارة وائل عبد العظيم مدير مدرسة طنبدي الحديثة التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بالمنوفية فى منزله ، للاطمئنان على حالته الصحية وتقديم الدعم اللازم له، معنويا وقانونيا، عقب واقعة الاعتداء التي تعرض لها أثناء تأدية عمله تنفيذا لتوجيهات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بدعم مدير مدرسة المنوفية بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض من ولى أمر

ونقل رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنوفية تحية وتقدير خلف الزناتي نقيب معلمى مصر، إلى مدير مدرسة طنبدي الحديثة، مؤكدًا اهتمامه الشخصي بمتابعة الواقعة والاطمئنان عليه، وحرصه على تقديم الدعم اللازم له تقديرًا لمكانة المعلم ودوره في المجتمع.

وأكد باسم خميس رئيس فرعية نقابة المعلمين بالمنوفية ، خلال الزيارة، أن النقابة تقف إلى جانب مدير المدرسة، وتحرص على تقديم كافة أوجه الدعم القانوني والمعنوي له، مشددًا على أن مكانة المعلم وقيمته محفوظتان، وأن كرامة المعلمين جميعًا لا تتجزأ، وأن النقابة لن تتوانى عن مساندة أعضائها في مواجهة أي اعتداء يتعرضون له أثناء أداء رسالتهم التربوية.

وشهدت الزيارة حضور عبد الرحمن الديب، أمين صندوق النقابة الفرعية بالمنوفية، حيث جرى التنسيق لتكريم مدير المدرسة يوم الأحد المقبل، بنقابة المعلمين بالمنوفية، بحضور الأستاذ هاني عنتر ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، تقديرًا له وتأكيدًا على مساندة النقابة للمعلمين وحفظ كرامتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض مدير مدرسة طنبدي الحديثة للاعتداء بسلاح أبيض على يد ولي أمر أحد الطلاب بالمدرسة، بعدما تعدى الأخير على إحدى العاملات، الأمر الذي دفع مدير المدرسة إلى التدخل الفوري لاحتواء الموقف، إلا أن ولي الأمر قام بإخراج سلاح أبيض والاعتداء على مدير المدرسة، ما أسفر عن إصابته، وتم احالة الواقعة للشرطة والنيابة العامة .