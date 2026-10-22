قيادات الأزهر بالمنوفية يشهدون التصفيات النهائية لمسابقة الإنشاد الديني للفتيات .. صور

شهد فضيلة الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي بالمنطقة، ختام التصفيات النهائية لمسابقة الإنشاد الديني للمرحلة الابتدائية فتيات، في أجواء إيمانية عكست ما تمتلكه طالبات الأزهر الشريف من مواهب واعدة، وقدرة على التعبير عن المعاني الإيمانية والقيم الدينية من خلال الإنشاد المتميز.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالبة مارية أحمد نبيل عطور، بمعهد ابنهس الابتدائي، بالمركز الأول، تقديرًا لأدائها المتميز وموهبتها في الإنشاد الديني.

وجرت التصفيات بحضور الأستاذ أسامة شحاتة نور الدين، موجه اللغة العربية ومحكّم المسابقة، والأستاذ آلاء أبو المعاطي رضوان، مدير إدارة رعاية الطلاب، والأستاذة فاطمة مليجي، مسؤول المسابقات، والأستاذ وليد الزيات، والأستاذ أحمد البنا.

وتأتي المسابقة في إطار حرص منطقة المنوفية الأزهرية على اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها، وتنمية قدرات الطالبات في الإنشاد الديني، بما يعزز ارتباطهن بالقيم الإسلامية الأصيلة، ويفتح أمامهن المجال لإبراز مواهبهن والإبداع في رحاب الأزهر الشريف.