ضبط صاحب شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص في المنوفية

​تمكّنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية، لإدارته شبكة بث تلفزيوني لاسلكية بدون ترخيص تحت مسمى "(FOX)".

​أكدت التحريات والمعلومات قيام المتهم بإنشاء الشبكة لاستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة لاسلكياً دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

​أسفرت الخطة الأمنية عقب تقنين الإجراءات عن استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها، بالإضافة إلى هاتف محمول يتضمن دلائل تؤكد نشاطه، و7 محطات لتقوية الإشارة.

​اعترف المتهم بمواجهته بنشاطه الإجرامي بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.