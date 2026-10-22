معهم 13 حدثًا.. حبس عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس 3 رجال و6 سيدات لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وذلك بنطاق محافظة بالقاهرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (3 رجال – 6 سيدات "لـ7منهم معلومات جنائية") لقيامهم بما تقدَّم ذِكرُه، وبصحبتهم (13 حدثا) من المعرضين للخطر؛ حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي، والتسول.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما تم تسليم المجني عليهم لأهليتهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيدع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.