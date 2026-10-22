ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بالسعي إلى رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، قائلا إنها تختلق حوادث استهداف وألغاما بحرية وأمورا أخرى، رغم أن كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز حاليا تفوق ما كان يمر عبره قبل اندلاع الصراع.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، إن إيران تواصل قتل المحتجين وغيرهم ممن يقفون في طريقها، واصفا النظام الإيراني بأنه "شرير"، ومعربا عن أمله في أن يدرك الشعب الأمريكي والعالم، على حد قوله، مدى خطورته، كما انتقد ما وصفه بعدم اكتراث العالم والحزب الديمقراطي بمقتل المحتجين.

وأضاف ترامب أن 75 ألف محتج لقوا حتفهم في أقل من سبعة أشهر، مؤكدا أن إيران "لا يمكن أبدا أن تمتلك سلاحا نوويا، ولن تمتلكه أبدا".