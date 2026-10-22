القوات اليمنية: نفذنا 780 عملية استهداف لميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 780 عملية استهداف لقيادات ميدانية وتجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية وتعزيزاتها ومرابض أسلحتها الثقيلة ومواقعها المحصنة وعرباتها ووسائل نقل أفرادها وإمدادها خلال الـ24 ساعة الماضية ضمن عملية فجر اليمن.

وأكدت القوات أن ضرباتها المتتابعة أدت إلى إرباك تنظيم قوات ميليشيا الحوثي وحرمانها من إسناد مواقعها الأمامية، مما مكن وحداتها من مواصلة تنفيذ مهامها الهجومية في مختلف الجبهات.

512 قتيلا وتدمير 330 آلية في تعز

وأشارت القوات المسلحة إلى أن العمليات أسفرت عن تحييد نحو 512 من عناصر الميليشيا الحوثية وقياداتها، وتدمير أكثر من 330 عربة وآلية ووسيلة عسكرية وأسلحة ثقيلة وتعزيزات كانت في طريقها إلى خطوط القتال في تعز.

تنفيذ 835 عملية ضد الحوثيين يوم الأربعاء

وأمس الأربعاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، تنفيذ 835 عملية استهداف خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفرت عن تحييد نحو 285 عنصرا وقياديا من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب نحو 190 آلية وعربة عسكرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، عبر منصة "إكس"، إن العمليات نُفذت ضمن عملية "فجر اليمن"، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر والمدفعية والراجمات ووحدات القناصة.

وأوضح أن الاستهدافات طالت تحركات الحوثيين وتجمعاتهم وتعزيزاتهم، وأسلحتهم وعرباتهم المدرعة ومصادر نيرانهم وتحصيناتهم ووسائل نقلهم وإمدادهم.