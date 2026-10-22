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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مكتبة الإسكندرية تشارك في الملتقي الدولي الرابع لمتحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
عبد الخالق صلاح

 شاركت مكتبة الإسكندرية بوفد رفيع المستوى في أعمال الملتقى الدولي الرابع لمتحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية، الذي عُقد يوم 16 أكتوبر 2026، تزامنًا مع الذكرى الرابعة والعشرين لافتتاح مكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «الكتابة والمتاحف: من توثيق الماضي إلى مستقبل التراث».


وافتُتح الملتقى بكلمة مسجلة لـ يونغ-سو كيم، النائب الأول لوزير الثقافة والرياضة والسياحة بجمهورية كوريا، وجّه فيها الشكر إلى مكتبة الإسكندرية على مشاركتها، كما هنّأ المكتبة بالذكرى الرابعة والعشرين لافتتاحها، مشيرًا إلى نجاح زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية في أوائل أكتوبر الجاري.


ثم ألقى الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، كلمة مسجلة استهلها بتوجيه الشكر والتقدير إلى القيادات الثقافية الكورية، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين متحف الهانجول الوطني ومكتبة الإسكندرية عام 2023 مثّلت علامة فارقة في مسيرة العمل الثقافي المشترك.


وأشار الدكتور زايد إلى أن مكتبة الإسكندرية تضطلع بدور رائد في الدراسة الأكاديمية للتراث وابتكار وسائل حديثة لتوثيقه وإتاحته للأجيال القادمة، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي، الذي تحولت فيه المتاحف إلى جسور حية نحو المستقبل.


وفي السياق ذاته، شارك السفير حازم ذكي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوريا، في أعمال الملتقى، حيث أشاد بالمستوى الأكاديمي المرموق والقدرات المهنية العالية لوفد مكتبة الإسكندرية.


كما نظمت مكتبة الإسكندرية ورشة لكتابة أسماء الجمهور بالخط الهيروغليفي، باستخدام أدوات مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة، إذ استُخدم قلم البوص وورق البردي الأصلي في كتابة الأسماء.


وعُرض كذلك فيلم «البردي المصري: إرث يتنفس»، من إنتاج استوديو مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي. ويتناول الفيلم مراحل صناعة ورق البردي في مصر القديمة، وإحياء هذا التراث في العصر الحديث بقرية القراموص بمحافظة الشرقية.


وضم وفد المكتبة نخبة من الخبراء والمتخصصين؛ إذ شارك الدكتور أحمد منصور، مدير مركز دراسات الخطوط، في الجلسة الأولى المعنونة «منظور شامل لتاريخ الكتابة في مصر عبر العصور». كما قدم الدكتور أيمن سليمان، مدير مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، ورقة عمل بعنوان «التراث للجميع: تجربة المركز في التحول الرقمي ونشر الثقافة التراثية». وشارك جون حسني، أخصائي اللغات القديمة بمركز دراسات الخطوط، بمحاضرة متخصصة حول «الكتابة في مصر القديمة».

ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ الملتقي الدولي الرابع كوريا الجنوبية

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