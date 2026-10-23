الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها في فرنسا من أعمال شغب متوقعة بين 24 أكتوبر و5 نوفمبر

دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها الموجودين في فرنسا إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، على خلفية الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وسط توقعات بتجدد الاحتجاجات خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026.



وأوصت الوزارة، في بيان، بتجنب التوجه إلى مواقع الاحتجاجات والتجمعات، حتى إذا بدت سلمية، محذرة من احتمال تصاعد الأوضاع بصورة مفاجئة واندلاع اشتباكات عنيفة.

كما نبهت إلى احتمالات حدوث اضطرابات في وسائل النقل العام، وإغلاق بعض الطرق، وإجراء تغييرات على ترتيبات المرور، داعية الإسرائيليين إلى متابعة المستجدات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

وشددت الخارجية الإسرائيلية على ضرورة الانتباه إلى القيود المرورية وحظر التجول الليلي المفروض في بعض المناطق، في إطار إجراءات الحيطة والحذر خلال فترة الاضطرابات المتوقعة.