قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور
ولي عهد الأردن: رصاص الإرهاب الجبان لن ينال من الكرك.. والأردنيون صف واحد
خبير قانون دولي: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أحد الخيارات المطروحة أمام مصر بشأن سد النهضة
ترامب: نجري محادثات بناءة مع إيران ولن نهاجمها قبل هذا الموعد
كيف تخطط الحكومة لخفض أعباء الدين وتوفير حيز مالي أكبر حتى 2030؟.. وزير المالية يجيب
عاهل الأردن: سنواجه العمل الإرهابي في كنسية الكرك بعقوبات شديدة
رشاش آلي وإطلاق نار لمدة 5 دقائق.. تفاصيل الهجوم على كنيسة في الأردن
إرسال الرسائل في موعد محدد.. واتساب يحقق أخيرا مطلبا طال انتظاره على آيفون
نتنياهو يخشى حصارا ماليا لإسرائيل: العقوبات قد تضرب البنوك.. والدعم الأمريكي مستقبله مجهول
محمد فارس: هيبة الأهلي اتكسرت بدري.. ومحدش هيقبل إن الفريق يتعمل عليه نِمَر ويتقلل منه
شيخ الأزهر يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك بالأردن: قلوبنا مع أهلنا في المملكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإسرائيلية تحذر مواطنيها في فرنسا من أعمال شغب متوقعة بين 24 أكتوبر و5 نوفمبر

الاحتجاجات في فرنسا
الاحتجاجات في فرنسا
فرناس حفظي

دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مواطنيها الموجودين في فرنسا إلى توخي الحذر ورفع مستوى اليقظة، على خلفية الاضطرابات وأعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وسط توقعات بتجدد الاحتجاجات خلال الفترة من 24 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026.


وأوصت الوزارة، في بيان، بتجنب التوجه إلى مواقع الاحتجاجات والتجمعات، حتى إذا بدت سلمية، محذرة من احتمال تصاعد الأوضاع بصورة مفاجئة واندلاع اشتباكات عنيفة.

كما نبهت إلى احتمالات حدوث اضطرابات في وسائل النقل العام، وإغلاق بعض الطرق، وإجراء تغييرات على ترتيبات المرور، داعية الإسرائيليين إلى متابعة المستجدات والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

وشددت الخارجية الإسرائيلية على ضرورة الانتباه إلى القيود المرورية وحظر التجول الليلي المفروض في بعض المناطق، في إطار إجراءات الحيطة والحذر خلال فترة الاضطرابات المتوقعة.

وزارة الخارجية الإسرائيلية فرنسا أعمال الشغب وحظر التجول الليلي الاحتجاجات في فرنسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

اللواء عبدالله الديب

نقل اللواء عبدالله الديب سكرتير عام لمحافظة كفر الشيخ

مسابقة الصيد بالإسكندرية

بمشاركة 18 فريقًا.. مهرجان لصيد الأسماك بنادي الصيد المصرى بالإسكندرية

اوقاف الشرقية

وكيل أوقاف الشرقية يترأس القافلة الدعوية الكبرى بمساجد الإبراهيمية

بالصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

أطعمة تستهلكها يوميا تصيبك بسرطان الأمعاء.. احذرها

ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب
ارتفاع إصابات سرطان الأمعاء بين الشباب

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد