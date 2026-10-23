قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشهاد فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على غزة واعتقال خطيب الأقصى و3 آخرين بالخليل
الخارجية الألمانية: اضطرابات الملاحة قد تؤدي إلى مجاعة في دول الجنوب العالمي
المالية: خفضنا الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
فرنسا تتأهب.. إغلاق شركات ومعارض كبرى قبل "سبت الغضب"
نتنياهو يتوعد بتدمير حي فلسطيني في الخليل وإخلاء سكانه.. ماذا حدث؟
وزير المالية: وفرنا 7 إلى 8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود 20%
مع هبوب العاصفة أوستن.. إلغاء رحلات جوية في بريطانيا
رابط موقع تراخيص البناء والتصالح وتوصيل المرافق
مصرع 12 شخصا وإصابة 20 آخرين في تصادم حافلتين جنوب غربي باكستان
موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لن نتسامح مع الشغب.. فرنسا تحشد 70 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات السبت

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز
خاطر عبادة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أنه سيتم حشد 70 ألفاً من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام غداً، مضيفاً أن هناك دعوات للنهب والعنف من اليسار المتطرف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، وفقا لوكالة رويترز :"انظروا إلى وسائل التواصل الاجتماعي: هناك دعوات من أقصى اليسار لاستهداف المباني العامة ونحن لا نتحدث عن احتجاج سلمي، نحن مستعدون غداً لنكون حازمين للغاية ولن نتسامح مع أي شيء".

وتابع نونيز: "غداً، سيتواجد 70 ألفاً من ضباط الشرطة والدرك في الأماكن العامة، بما في ذلك القوات المحلية من مختلف الإدارات وأفراد وحدات الاستجابة المتنقلة، وشركات الأمن الجمهورية، ووحدات الدرك المتنقلة"، مضيفا أنه إلى جانب وحدات الشرطة الخاصة والنخبوية، سيتم نشر مركبات مدرعة ومدافع مياه.

وقال وزير الداخلية، في إشارة إلى أعمال الشغب الخطيرة التي اندلعت على هامش المظاهرات يوم السبت الماضي: "ما حدث في 17 أكتوبر أمر غير مقبول بتاتاً، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لمنع أعمال النهب والاعتداءات والهجمات على المباني العامة".


دعوات للعنف والنهب


وقال نونيز إن العنف متوقع مجدداً، هناك دعوات عديدة للعنف على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات متكررة للنهب، وهي رسائل واضحة من مثيري الشغب، وقد تم بالفعل حظر عدد من المظاهرات.

وأكد أنه يُسمح بالتجمعات إذا وفّر المنظمون أفراد أمن، وبشرط، بالطبع، ألا تُقام في مواقع قد تشهد أعمال نهب أو إخلال بالنظام العام أو حوادث مماثلة"، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، يُرجّح أن تُنقل المظاهرات إلى ضواحي مراكز المدن.

قيود مفروضة على مغادرة المنزل 


وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه بغض النظر عن القيود المفروضة على المظاهرات يوم السبت، فإن قيود حظر التجول في المناطق الحساسة من المدن لا تزال سارية المفعول.

ويتظاهر الطلاب في فرنسا منذ أسابيع، مطالبين بزيادة عدد المعلمين البدلاء، وتحسين المرافق المدرسية، وتخفيف الازدحام في الفصول الدراسية، وفي يوم السبت الماضي، تصاعدت حدة المظاهرات الطلابية لتتحول إلى احتجاجات أوسع نطاقاً ضد ضعف القدرة الشرائية، مما أدى إلى أعمال شغب خطيرة في باريس ومدن أخرى.

فرنسا احتجاجات فرنسا وزير الداخلية الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

مدبولي

«رفع الأجور ومستهدفات النمو لـ 6.8%».. أبرز رسائل مدبولي عن اقتصاد ما بعد صندوق النقد

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر بعد انتهاء عطلات 2026

موعد أقرب إجازة رسمية في مصر

صالح جمعة

صالح جمعة يفاجئ الأهلي بتصريحات نارية عن زيزو وإمام عاشور

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

بالأسماء ..حركة محليات جديدة في المحافظات و تعيين اللواء عبدالله الديب سكرتيراً عاماً لمحافظة كفر الشيخ

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 في الصاعة الآن

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 23-10-2026.. عيار 21 بكام؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أكتوبر

ترشيحاتنا

دعاء آخر ساعة في يوم الجمعة

دعاء آخر ساعة في يوم الجمعة.. ردده قبل المغرب واغتنم فرصة الإجابة

الدكتور هاني عودة

خطيب الجامع الأزهر: سورة الأنفال ترسم منهج بناء المجتمع وتحقيق النصر

جاموسة تودع صاحبها بالدموع

استغلال الموت لصناعة ترند.. الشيخ أحمد تركي يعلق على فيديو الجاموسة التي ودعت صاحبها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد