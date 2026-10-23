بسبب العاصفة أوستن.. اضطرابات في حركة الطيران بمطارات باريس وغرب فرنسا

أعلن وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو، اليوم الجمعة، عن اضطرابات في حركة النقل الجوي بمطارات منطقة إيل-دو-فرانس، التي تضم باريس وضواحيها، وغرب فرنسا، جراء العاصفة «أوستن» التي تضرب شمال غرب البلاد، محذرا من تأخر وإلغاء عدد من الرحلات الجوية وتحويل مسار بعضها إلى مطارات أخرى.

وقال تابارو - في منشور عبر منصة «إكس» - إن الاضطرابات التي تشهدها مطارات إيل-دو-فرانس وغرب فرنسا من المتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم.

وأوضح أن مطار رواسي شارل ديجول الدولي، شمال باريس، يشهد تأخيرات وإلغاءات للرحلات الجوية، فضلا عن تحويل مسار بعض الرحلات إلى مطارات أخرى في فرنسا وأوروبا، بسبب الرياح الجانبية القوية.

وأضاف أن مطار باريس أورلي يواجه بدوره صعوبات، مع تراجع قدرته الاستيعابية على استقبال الرحلات المحولة من مطار شارل ديجول، ما قد يؤدي أيضا إلى تأخر وإلغاء عدد من الرحلات، مشيرا إلى إلغاء رحلات جوية مقررة في مطار نانت غرب البلاد.

وأكد وزير النقل الفرنسي أن الوزارة، بالتعاون مع المديرية العامة للطيران المدني والجهات المعنية بتشغيل المطارات، تتابع تطورات الوضع عن كثب، داعيا المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطارات.

وتضرب العاصفة «أوستن»، وهي أول عاصفة خريفية لهذا العام، شمال غرب فرنسا، اليوم الجمعة، وتمتد آثارها إلى منطقة باريس، وسط إعلان حالة التأهب البرتقالي في 23 مقاطعة بسبب الرياح القوية، فيما انقطعت الكهرباء عن أكثر من 288 ألف منزل صباح اليوم.