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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الجيل الجديد يقترب .. شاومي تكشف عن موعد إطلاق أجهزة Redmi Book 2027

سلسلة Redmi Book 2027
سلسلة Redmi Book 2027
لمياء الياسين

أكدت شركة شاومي أن سلسلة Redmi Book 2027 ستُطلق في الصين في 27 أكتوبر. وسيتم إطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة جنبًا إلى جنب مع Redmi K100.
تأتي هذه الحواسيب المحمولة الجديدة بعد طرازي Redmi Book 14 و16 لعام 2026 ، اللذين طُرحا في أبريل بمعالجات Intel Core Ultra 5 125H.

 أما بالنسبة لسلسلة 2027، فتنتقل شاومي إلى منصة Intel Core من الجيل الثالث، ما يوفر جيلاً أحدث من المعالجات مقارنةً بالطرازات السابقة.

جهاز Redmi Book 14 


موعد إطلاق جهاز Redmi Book 14 

لم تُفصح شاومي عن الكثير من التفاصيل بعد، لكنها أكدت وجود بطارية مدمجة بسعة 72 واط/ساعة. كما ستحصل أجهزة الكمبيوتر المحمولة على تصميم مُحدّث مع خيارات ألوان أكثر إشراقًا، ووفقًا لشاومي، تحسين ملحوظ في جودة التصنيع. وتقول الشركة إن الطرازات الجديدة مُصممة خصيصًا للأشخاص الذين يعملون بعيدًا عن المكتب.
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لا تزال أحجام الشاشات، ومواصفات الذاكرة والتخزين، والأسعار غير معلنة. كما لم تؤكد شاومي عدد الطرازات التي ستشملها التشكيلة، لذا من المرجح أن تُكشف هذه التفاصيل خلال حفل الإطلاق.

سلسلة ريدمي بوك 14 
لن تكون سلسلة Redmi Book 2027 هي المنتج الجديد الوحيد الذي سيصل في 27 أكتوبر. سيتم إطلاق هاتف Redmi K100 في نفس اليوم، 

سيأتي هاتف Redmi K100 القياسي ببطارية سعة 10000 مللي أمبير، وهي الأكبر في هواتف شاومي، بالإضافة إلى معالج رسوميات منفصل، ومحرك اهتزاز قوي نسبيًا، ومكبري صوت من Bose. ومن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite وأن يكون سعره في حدود 3500 يوان.
سينضم هاتف Redmi K100 إلى هاتفي K100 Pro وK100 Pro Max، اللذين تم إطلاقهما في الصين في أغسطس. وسيكمل الطراز القياسي هذه السلسلة، ومن المتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل في حدث 27 أكتوبر.

شركة شاومي الكمبيوتر المحمولة أجهزة الكمبيوتر المحمولة Redmi Book بطارية مدمجة أحجام الشاشات سلسلة Redmi Book 2027 Redmi K100

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