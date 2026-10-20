مفاجأة في التصميم.. شركة HMD تجهز هاتفاً بشاشة خلفية لرسائل التنبيهات

تستعد شركة (HMD) الفنلندية، المصنعة السابقة لهواتف نوكيا، لطرح هاتف ذكي جديد ومثير يحمل اسم "بلس 2 تي برو" (Pulse 2T Pro).

وكشفت التسريبات أن الهاتف سيأتي بميزة غير معتادة ستلفت أنظار الكثيرين.

شاشة نقطية في الخلف

وبحسب تقرير نشره موقع "جي إس إم أرينا" (GSMArena) التقني، سربت بعض المصادر صوراً ومعلومات عن هذا الجهاز الجديد.

وكانت أبرز ميزة فيه هي وجود شاشة ثانوية صغيرة في ظهر الهاتف بجوار الكاميرات.

صممت هذه الشاشة بنمط "النقاط المضيئة" (Dot Matrix)، ومهمتها الأساسية هي عرض التنبيهات المهمة، مثل عدد الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني التي لم تقرأها، لتتمكن من متابعة إشعاراتك بسرعة حتى لو كان الهاتف مقلوباً على وجهه.

شاشة قوية وأداء متطور

وأوضح التقرير أن الهاتف سيأتي بشاشة أمامية من نوع (OLED)، وهي شاشة تعرض ألواناً زاهية جداً وأفضل بكثير من الشاشات العادية.

ويدعم الجهاز معالج من نوع "هيليو جي 100" (Helio G100)، لضمان سرعة معقولة في تصفح التطبيقات والألعاب اليومية الخفيفة.

كما سيزود الهاتف بذاكرة عشوائية (رام) بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت لتستوعب كل صورك وملفاتك براحة تامة.

وسيعمل الهاتف بأحدث نسخة من نظام التشغيل أندرويد (أندرويد 17)، مع قارئ بصمة مدمج تحت الشاشة لفتح الهاتف بسرعة وأمان.

بطارية عملاقة وكاميرا دقيقة

ولم تغفل الشركة الاهتمام بالتصوير وعمر الجهاز، حيث زودت الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمثبت بصري (OIS) لمنع اهتزاز الصور، وكاميرا أمامية (سيلفي) بنفس الدقة العالية (50 ميجابكسل).

لضمان بقاء الهاتف يعمل طوال اليوم، أضافت (HMD) بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ورغم أن الشركة لم تعلن عن الموعد الرسمي للطرح أو السعر حتى الآن، فإن التسريبات تؤكد أن الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان جذابة: الأزرق، والتيتانيوم، والأخضر.