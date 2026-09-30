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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر لا يصدق.. HMD تفاجئ الجميع بهاتف جديد ببطارية قابلة للإزالة

HMD 106 Pure
HMD 106 Pure
شيماء عبد المنعم

كشفت تسريبات جديدة عن أحدث هواتف شركة HMD، الذي ظهر للبيع بسعر منخفض للغاية في بعض الدول تحت اسم HMD 106 Pure، رغم عدم إعلان شركة  عنه رسميا، حيث يقدم خيارا بسيطا للمستخدمين الباحثين عن هاتف تقليدي بتكلفة محدودة.

ويبلغ سعر الهاتف نحو 10 دولارات فقط، وفقا للقائمة التي كشفت عن مواصفاته، بينما لم يظهر الجهاز حتى الآن ضمن المنتجات الرسمية المدرجة على موقع HMD.

مواصفات HMD 106 Pure


بحسب البيانات، يأتي هاتف HMD 106 Pure بشاشة قياس 1.8 بوصة وبدقة 120 × 160 بكسل من نوع QQVGA، ويعمل بمنصة S30+ التي تستخدمها HMD في عدد من هواتفها التقليدية المزودة بلوحة مفاتيح.

ويعتمد الهاتف على شريحة Unisoc 6531E، وهي الشريحة نفسها المستخدمة في هاتف HMD 102.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية، إلا أن دقتها تبلغ 320 × 240 بكسل فقط، ما يجعلها مخصصة بشكل أساسي لالتقاط الصور البسيطة، وليس للتصوير الفوتوغرافي المتقدم.

HMD 106 Pure

 

بطارية قابلة للإزالة


يحصل HMD 106 Pure على الطاقة من بطارية قابلة للإزالة بسعة 1000 مللي أمبير في الساعة، بينما تتم عملية الشحن عبر منفذ USB-C.

كما يضم الهاتف منفذ سماعات 3.5 ملم، ويدعم راديو FM، إلى جانب منفذ microSD يمكنه استيعاب بطاقات ذاكرة بسعة تصل إلى 32 جيجابايت.

وتعد هذه المواصفات من المزايا التي أصبحت أقل انتشارا في الهواتف الذكية الحديثة، خصوصا البطاريات القابلة للإزالة ومنافذ سماعات الرأس وبطاقات الذاكرة.

اتصال بشبكات 2G فقط
 

ومن أبرز النقاط في الهاتف أنه يدعم اتصال GSM فقط، ما يعني عدم وجود دعم لشبكات 3G أو 4G أو 5G.

وقد يمثل ذلك عائقا في الدول التي أوقفت شبكات الجيل الثاني أو بدأت التخلص منها، لكن ظهور الهاتف على متجر في باكستان يشير إلى استهدافه أسواقا لا تزال تعتمد فيها شبكات 2G.

تصميم وألوان الهاتف


وبحسب الصور المنشورة من المتجر، يشبه تصميم HMD 106 Pure إلى حد كبير هاتف HMD 101.

ويعرض المتجر الهاتف بلونين هما الرمادي الداكن والأخضر الفيروزي، بينما تظهر في الصور أيضا نسخة باللون الأزرق.

وتواصل HMD طرح هواتف تقليدية منخفضة التكلفة خلال السنوات الأخيرة، إذ أطلقت الشركة هاتفي HMD 105 وHMD 110 في الهند عام 2024، قبل أن تطرح إصدارات تدعم شبكات 4G منهما بعد عدة أشهر.

ولم تعلن HMD حتى الآن بشكل رسمي عن هاتف HMD 106 Pure أو موعد طرحه في الأسواق، كما لم تكشف عن الأسواق التي سيصل إليها الجهاز.

HMD 106 Pure هاتف أحدث هواتف HMD مواصفات HMD 106 Pure

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