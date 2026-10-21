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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عصر الهواتف التقليدية انتهى.. إليك أسباب تدفعك لشراء هاتف قابل للطي

الهواتف القابلة للطي
الهواتف القابلة للطي
لمياء الياسين

تطورت الهواتف  القابلة للطي بشكل مذهل في الآونة الأخيرة، فلم تعد مجرد ابتكار مستقبلي لاستعراض التكنولوجيا، بل تحولت إلى أدوات عملية وعالية المرونة؛ إذ يمكن الاعتماد عليها كجهاز رئيسي يعتمد عليه يومياً، أو كجهاز ثانوي قوي لإنجاز المهام الاحترافية.

وفيما يلي، نستعرض أبرز الأسباب التي تجعلك تفكر جديّاً في اقتناء هاتف ذكي قابل للطي اليوم:

 

شاشة أكبر

وفقا لموقع gizmochina يعد أهم ما يميز الهواتف الذكية القابلة للطي على شكل كتاب هو تصميمها المبتكر حيث تجمع هذه الأجهزة بين سهولة حمل الهواتف الذكية ووظائف الأجهزة اللوحية فعند فتحها، توفر شاشة أكبر مثالية للمهام المتعددة والألعاب واستهلاك الوسائط. تتيح لك هذه المرونة التبديل بسلاسة بين المهام، مما يجعلها فعالة  للاستخدام الشخصي والمهني.

من ناحية أخرى، تقدم الهواتف القابلة للطي، مثل هاتف Samsung Galaxy Z Flip أو Motorola Razr، تصميمًا مضغوطًا ينفتح على شاشة هاتف ذكي كاملة الحجم. وقهو يعد مثالي للمستخدمين الذين يفضلون سهولة الحمل دون التضحية بحجم الشاشة.

 

 التصميم والوظائف

 أهم ما يميز الهواتف الذكية القابلة للطي على شكل كتاب هو تصميمها المبتكر. حيث تجمع هذه الأجهزة بين سهولة حمل الهواتف الذكية ووظائف الأجهزة اللوحية. وعند طيها، تكون صغيرة الحجم ويسهل حملها، وتلائم جيبك بشكل مريح.

عند فتحها، توفر شاشة أكبر مثالية للمهام المتعددة والألعاب واستهلاك الوسائط. تتيح لك هذه المرونة التبديل بسلاسة بين المهام، مما يجعلها فعالة للغاية للاستخدام الشخصي والمهني.

من ناحية أخرى، تقدم الهواتف القابلة للطي، مثل Samsung Galaxy Z Flip أو Motorola Razr، تصميمًا مضغوطًا ينفتح على شاشة هاتف ذكي كاملة الحجم. وهذا يعد مثالي للمستخدمين الذين يفضلون سهولة الحمل دون التضحية بحجم الشاشة.

 ميزات تعزز الإنتاجية

غالبًا ما تأتي الهواتف الذكية القابلة للطي مزودة بميزات تعزز الإنتاجية. فمع شاشة أكبر، يمكنك تشغيل تطبيقات متعددة جنبًا إلى جنب، مما يجعل تعدد المهام وأكثر ملاءمة. على سبيل المثال، يمكنك تدوين الملاحظات أثناء مشاهدة مقطع فيديو أو مراجعة المستندات أثناء إجراء مكالمة فيديو. كما تدعم العديد من الهواتف القابلة للطي إدخال القلم، وهو أمر رائع للمحترفين المبدعين ومدوِّني الملاحظات.

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