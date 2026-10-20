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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة سارة.. فيفو تطلق هاتفا ببطارية 10,000 مللي أمبير ومعيار IP69 بسعر متوسط

Vivo S2 FE
Vivo S2 FE
احمد الشريف

أطلقت شركة "فيفو" هاتفاً ذكياً جديداً يحمل بطارية عملاقة بسعة 10,000 مللي أمبير. 

ويأتي الهاتف بمواصفات قوية للحماية من الماء لتلبية احتياجات الفئة المتوسطة بأسعار تنافسية.

بطارية عملاقة تتحول إلى شاحن متنقل

وبحسب تقرير نشره موقع "نوت بوك تشيك" التقني، كشفت الشركة عن هاتفها الجديد. 

ويحمل الجهاز اسم "فيفو إس 2 إف إي" (Vivo S2 FE) في بعض الأسواق العالمية. 

ويأتي الهاتف ببطارية ضخمة جداً، تكفي لتشغيل مقاطع الفيديو متواصلة لمدة 30 ساعة، وتعتبر هذه البطارية الأكبر بين الهواتف المنافسة في نفس السعر.

ورغم هذا الحجم الكبير، صممت الشركة الهاتف ليكون نحيفاً وسهل الحمل.

ويسمح لك هذا الهاتف المبتكر باستخدام بطاريته الضخمة كـ"باور بانك" (شاحن متنقل) لشحن الهواتف والأجهزة الأخرى عند الحاجة.

شاشة ساطعة وتصوير احترافي

وأوضح التقرير أن الهاتف يمتلك شاشة "أموليد" (AMOLED) المتطورة. وهذه الشاشة تعرض ألواناً زاهية جداً ودرجات أسود عميقة. 

وتصل إضاءة الشاشة لدرجات عالية جداً لتتيح لك الرؤية بوضوح تام تحت أشعة الشمس المباشرة. 

وزودت فيفو الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل من تصنيع شركة سوني اليابانية. 

ويمنحك هذا صوراً نقية جداً وتفاصيل واضحة حتى في الإضاءة الضعيفة أو أثناء الليل. 

كما يضم الجهاز كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور "سيلفي" مميزة وواضحة لمشاركتها مع الأصدقاء.

درع متين وأداء سريع

ولم تكتفِ الشركة بالبطارية القوية والكاميرا، بل صممت الهاتف ليكون درعاً صلباً جداً، حيث يحمل الجهاز شهادة المعيار العسكري للحماية، إلى جانب معيار (IP69).

ويعني هذا المعيار ببساطة أن الهاتف مقاوم للغبار تماماً ويتحمل الغمر في الماء والضغط العالي دون أي ضرر. 

ويعمل الهاتف بعقل إلكتروني (معالج) من نوع "دايمنسيتي 7300e". كما يضم ذاكرة عشوائية (رام) تصل إلى 8 جيجابايت مع مساحة تخزين 128 جيجابايت لتشغيل البرامج بسلاسة. 

ويضمن هذا للمستخدم فتح التطبيقات اليومية والتنقل بينها بسرعة كبيرة، ومن المتوقع أن يبدأ سعره عالمياً من 399 دولاراً فقط.

فيفو Vivo S2 FE فيفو إس 2 إف إي AMOLED vivo

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