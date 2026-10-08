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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف جديد من فيفو.. شاشة سريعة ومواصفات غير متوقعة

Vivo Y32
Vivo Y32
شيماء عبد المنعم

كشفت شركة فيفو Vivo، عن هاتفها الجديد Vivo Y32 في عدد من الأسواق العالمية، ليأتي ضمن سلسلة Y الاقتصادية مع التركيز بشكل أساسي على عمر البطارية الطويل، إلى جانب شاشة ذات معدل تحديث مرتفع وتصميم أكثر متانة.

ويستهدف الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن بطارية كبيرة للاستخدام لفترات طويلة، دون الحاجة إلى الانتقال إلى فئة الهواتف مرتفعة السعر، كما يتميز الهاتف بحصوله على تصنيفي IP68 وIP69 لمقاومة الغبار والماء.

شاشة 120 هرتز ومعالج Unisoc
 

يأتي Vivo Y32 بشاشة LCD كبيرة قياسها 6.87 بوصة، بدقة 1592 × 720 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، إضافة إلى سطوع أقصى يصل إلى 1300 شمعة.

ويعمل الهاتف بمعالج Unisoc T7300، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 أو 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويمكن للمستخدم توسيع مساحة التخزين باستخدام بطاقة microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

Vivo Y32

بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير


تأتي البطارية ضمن أبرز نقاط القوة في Vivo Y32، إذ تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 44 وات.

ويضم الهاتف نظام كاميرات يتكون من كاميرا رئيسية خلفية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر خلفي إضافي بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

كما يدعم الهاتف مكبرات صوت ستيريو، إلى جانب مستشعر بصمة جانبي مدمج في زر التشغيل.

مقاومة للماء والغبار


حرصت فيفو على تعزيز متانة الهاتف من خلال حصوله على تصنيفي IP68 وIP69، ما يوفر مستوى مرتفعا من الحماية ضد الغبار والماء، ويجعله أكثر ملاءمة للاستخدام في الظروف اليومية المختلفة.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة OriginOS 6، كما يدعم شبكات الاتصال 4G، ويبلغ سمك الإصدار باللون الأحمر نحو 8.69 ملم، بينما يصل وزن الهاتف إلى 229 جراما.

أما إصدار باللون البرتقالي فيبلغ سمكه 8.79 ملم، ويزن نحو 230 جراما.

يتوافر Vivo Y32 بخيارين من الألوان هما الأحمر والبرتقالي، وقد أدرجت فيفو الهاتف بالفعل على مواقعها الرسمية في بنغلاديش ونيبال، لكن الشركة لم تكشف حتى الآن عن السعر الرسمي للهاتف.

Vivo Y32 فيفو سعر Vivo Y32

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