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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية عملاقة وشاشة خارقة.. فيفو تكشف عن Y600s Pro بمواصفات لافتة

هاتف Vivo Y600s Pro
هاتف Vivo Y600s Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة فيفو، بهدوء عن هاتفها الجديد Vivo Y600s Pro في الصين، لتضيف عضوا جديدا إلى سلسلة Y600، بعد الكشف مؤخرا عن هاتفي Vivo Y600i وVivo Y600k Turbo.

ويركز الهاتف الجديد على تقديم تجربة استخدام طويلة بفضل بطاريته الضخمة، إلى جانب شاشة AMOLED عالية الدقة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع مواصفات تستهدف المستخدمين الباحثين عن الجمع بين الشاشة المتقدمة وعمر البطارية الممتد.

مواصفات Vivo Y600s Pro


يأتي هاتف Vivo Y600s Pro بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة، بدقة 2800 × 1260 بكسل، وتدعم عرض 1.07 مليار لون ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، إلى جانب تقنيات HDR ونطاق الألوان الواسع P3.

كما تضم الشاشة مستشعرا لبصمة الإصبع مدمجا أسفلها، لتسهيل فتح الهاتف والتحقق من هوية المستخدم.

ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 7300e، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل OriginOS 6 المستند إلى أندرويد 16، مع دعم ميزة Memory Fusion التي تتيح إضافة ما يصل إلى 8 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية باستخدام مساحة التخزين.

هاتف Vivo Y600s Pro

كاميرا خلفية 50 ميجابكسل وأمامية 32 ميجابكسل
 

في مجال التصوير، يضم Vivo Y600s Pro كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

وتدعم الكاميرتان تقنية التثبيت الإلكتروني للصورة EIS، التي تساعد على تقليل الاهتزازات أثناء التصوير، خصوصا عند تسجيل مقاطع الفيديو.

بطارية 10200 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 90 واط

تتعد البطارية أبرز مواصفات الهاتف الجديد، إذ يأتي ببطارية سعتها المعلنة 10200 مللي أمبير في الساعة، تعتمد تصميما أحادي الخلية بسعة اسمية تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة.

وتدعم البطارية الشحن السلكي السريع بقدرة 90 واط، إلى جانب الشحن العكسي، الذي يسمح باستخدام الهاتف لشحن أجهزة أخرى متوافقة.

هاتف Vivo Y600s Pro

كما يتضمن الهاتف مجموعة من المزايا الإضافية، تشمل تقنية NFC، والاتصال بشبكات Wi-Fi 6، وBluetooth 5.4، ومستشعر الأشعة تحت الحمراء للتحكم في الأجهزة المنزلية، فضلًا عن مكبرات صوت ستيريو مزدوجة.

سعر Vivo Y600s Pro


يتوافر الهاتف في السوق الصينية بخيارين للذاكرة والتخزين، وفق الأسعار التالية:

نسخة 8 جيجابايت رام و256 جيجابايت تخزين: بسعر 2699 يوانا صينيا، ما يعادل نحو 402 دولار.
نسخة 8 جيجابايت رام و512 جيجابايت تخزين: بسعر 2999 يوانا صينيا، ما يعادل نحو 447 دولارا.
 

ويأتي Vivo Y600s Pro بأربعة ألوان، هي الأسود، والذهبي، والبنفسجي، والأزرق.

Vivo Y600s Pro فيفو Vivo Y600i مواصفات Vivo Y600s Pro

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