قالت الإعلامية لميس الحديدي إنّ أزمة جنسن هوانغ وعودته إلى رئاسة شركة إنفيديا بعد 11 يوماً فقط من استقالته تطرح تساؤلات مهمة حول دور الأشخاص في صناعة التكنولوجيا، خاصة في ظل الحديث المتزايد عن أنّ الذكاء الاصطناعي سيحل محل الإنسان، مشيرة إلى أنّ شخصاً واحداً يثق المستثمرون في قدرته على تطوير هذه التكنولوجيا كان غيابه كافياً للتأثير في البورصة، بينما أدت عودته إلى ارتفاع الأسواق واستعادة الثقة في القطاع بأكمله.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ جنسن هوانغ هو رئيس ومؤسس شركة إنفيديا المتخصصة في تصنيع الرقائق المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من أهم الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم، موضحة أنّ الصحافة الأميركية كشفت عن علاقة له بسيدة أعمال صينية، وأثارت الشكوك بشأن احتمال تسريب معلومات تتعلق بهذه الرقائق إلى الصين، لتتحول القضية من مسألة شخصية إلى قضية مرتبطة بالأمن القومي الأميركي، وتنتهي بقبول استقالته.

وأوضحت الحديدي أنّ استقالة هوانغ تسببت في أزمة ثقة بإحدى أهم الشركات التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وانعكست تداعياتها على قطاع التكنولوجيا بأكمله، بعدما تراجع سهم إنفيديا بنسبة 23% خلال أسبوع واحد، ووصل إلى أدنى مستوياته في 18 شهراً.

وأضافت أنّ سهم إنفيديا جرّ معه أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، قبل أن تمتد موجة الخسائر إلى أوروبا والخليج وحتى مصر، لتصبح الأزمة ذات تأثير عالمي، ولا تقتصر على الشركة وحدها.

وتساءلت الحديدي عن كيفية عودة هوانغ إلى منصبه بعد 11 يوماً فقط من استقالته، مشيرة إلى أنّ ضغوط المستثمرين كانت أحد العوامل الرئيسية وراء عودته، إلى جانب سلسلة من التحقيقات التي أكدت أنّ عودته لا تمثل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

ولفتت إلى تدخل واضح من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أعلن أمس تأييده عودة هوانغ، وقال إنّ هذه الخطوة ستكون في صالح الشركة والولايات المتحدة، كما أعلن اليوم سعادته بالعودة، موضحاً أنّه كان على اتصال بمجلس إدارة إنفيديا بشأن عودة هوانغ، وأنّ الرؤساء التنفيذيين للشركات كانوا سعداء بهذه الخطوة.

وأكدت الحديدي أنّ إنفيديا ليست مجرد شركة لتصنيع الرقائق، بل ترتبط بصناعات أخرى عديدة لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، موضحة أنّ عودة هوانغ أعادت الثقة إلى القطاع بأكمله، بما يشمل شركات البنية التحتية ومراكز البيانات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة.

وتساءلت عمّا إذا كانت الأزمة تكشف عن أهمية الشخص نفسه، أم أنّ القضية تتعلق باقتصاد الذكاء الاصطناعي بأكمله، الذي أصبح يسيطر بصورة متزايدة على البورصات والشركات، معتبرة أنّ فكرة تأثير شخص واحد في الأسواق مثيرة للاهتمام، خصوصاً بالنسبة إلى كل من يتحدث عن أنّ الذكاء الاصطناعي سيستبدل البشر.

واستعادت الحديدي حديثها مع أحد أبرز المستثمرين المصريين في أسهم التكنولوجيا المتقدمة «هاي تيك»، محمد فاروق، الذي تحدثت معه أمس، ثم عادت للتواصل معه اليوم، مشيرة إلى أنّه كان يتوقع أن تحتاج الأسهم إلى ستة أشهر لتعويض خسائرها، لكنه أصبح يرى أنّ التعويض قد يتحقق خلال شهر واحد فقط، مضيفة أنّ هذا التوقع يبدو واضحاً في المؤشرات التي تشهدها الأسواق حالياً.