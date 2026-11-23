قالت الإعلامية لميس الحديدي إنّ عودة جنسن هوانغ إلى رئاسة شركة إنفيديا، بعد 11 يوماً فقط من استقالته، أحدثت تحولاً كبيراً في الأسواق العالمية، بعدما قفز سهم الشركة واستعادت الأسهم الأميركية زخمها مجدداً، مشيرة إلى أنّ الأسواق عوضت نصف الخسائر الحادة التي سجلتها خلال الأسبوع الماضي، فيما استعاد مساهمو إنفيديا خسائرهم وحققوا مكاسب تقارب ضعف ما خسروه.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الذهب ارتفع أيضاً خلال تعاملات اليوم، ولكن لأسباب مختلفة، موضحة أنّ الإعلان عن عودة هوانغ إلى قيادة إنفيديا كان له تأثير واضح في حركة الأسواق، إذ انتشر خبر عودته قبل افتتاح البورصة الأميركية بساعة تقريباً أو أقل، ثم بدأت التداولات على السهم وسط ارتفاعات كبيرة.

وأشارت إلى أنّ نسبة صعود سهم إنفيديا لم تكن واضحة في التسجيل بسبب انقطاع الصوت، لكنها أوضحت أنّ السهم عوض الانخفاضات السابقة وحقق مكاسب إضافية، بالتزامن مع صعود كبير للمؤشرات الأميركية، إذ ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 6.5% على الأقل، وسحب معه مؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز، إلى جانب بقية المؤشرات.

وأكدت الحديدي أنّ تعاملات اليوم شهدت حدثاً استثنائياً تمثل في ارتفاع الأسهم والذهب والفضة معاً، رغم أنّ هذه الأصول غالباً ما تتحرك في اتجاهات متعاكسة، لافتة إلى أنّ الذهب ارتفع بمقدار 132 دولاراً للأوقية، لتصل الأونصة إلى 3648 دولاراً.

وفي المقابل، أوضحت أنّ أسعار البترول بدأت في الانخفاض ووصلت إلى 90 دولاراً، معتبرة أنّ هذا التطور يمثل أمراً جيداً بالنسبة لمصر.