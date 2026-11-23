قالت الإعلامية لميس الحديدي، إنّ فريق بيراميدز قدم أداءً قوياً أمام الأهلي في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، معتبرة أنّ اللقاء الذي يُوصف بأنه كلاسيكو لم يعد كذلك، في ظل الفارق الكبير في المستوى بين بيراميدز وباقي أندية الدوري العام، مؤكدة أنّ المنافسة أصبحت حالياً على المركز الثاني.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ بيراميدز أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله كريم حافظ من ركلة جزاء، بعدما فرض سيطرة كاملة على مجريات اللعب، سواء على مستوى الاستحواذ أو الهجوم أو الدفاع أو التمريرات أو الأداء الفني والمهاري، مشيرة إلى أنّ الأهلي لم يظهر تقريباً خلال الشوط الأول، وهو ما وصفته بأنه قول للحق، في ظل الأرقام التي أظهرت استحواذ بيراميدز بنسبة 60% مقابل 40% للأهلي، مع اعتقادها بأنّ النسبة كانت أعلى في بعض فترات المباراة، وأنّ العارضة أنقذت الأهلي من استقبال هدف ثانٍ.

وأوضحت الحديدي أنّ انتهاء المباراة بهذه النتيجة سيؤكد موقع بيراميدز في صدارة الدوري برصيد 27 نقطة، وسيوسع الفارق بينه وبين الأهلي والزمالك، حتى في المنافسة على المركز الثاني، لافتة إلى أنّ الصراع أصبح بين الأهلي والزمالك على هذا المركز، بينما يواصل بيراميدز الابتعاد عن منافسيه، باعتباره الحصان الأسود للدوري العام، الذي توقعت أن يواصل تقدمه بقوة.

وأضافت أنّ الأهلي سيكون في المركز الثالث إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة، بينما يوجد الزمالك في المركز الثاني، مشيدة في الوقت نفسه بفريق بيراميدز، الذي وصفته بأنه فريق قوي رغم عدم امتلاكه قاعدة جماهيرية، ورغم خوضه المباراة على استاد القاهرة وسط هتافات حاشدة من جماهير الأهلي.

وأكدت الحديدي إعجابها بقدرات بيراميدز، مشيرة إلى أنّ الفريق يتمتع بقوة هجومية وثقة كبيرة بالنفس، ولا يعاني من خلل واضح في نقل الكرة، كما أنه لم يتأثر باللعب أمام الحضور الجماهيري الكبير للأهلي في استاد القاهرة، بل ظهر لاعبوه بثقة واضحة داخل الملعب.

ولفتت إلى أنّ خسارة الأهلي أمام بيراميدز، إذا انتهت المباراة بهذه النتيجة، ستكون الهزيمة الثالثة له أمام الفريق، موضحة أنّ الأهلي خسر أمامه مرتين في الدوري الماضي، إحداهما في أغسطس والأخرى في أبريل، بنتيجتي 2-0 و3-0، معتبرة أنّ أرقام الأهلي في مباراة اليوم متواضعة للغاية، وأنه لم يظهر في الشوط الأول.