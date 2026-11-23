قالت الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تحدث في مذكراته التي حملت عنوان «Promise Me, America» أو «اوعديني يا أمريكا» عن سنوات حكمه، وتناول بصورة خاصة السياسة الخارجية الأميركية والعلاقة مع إسرائيل والحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه أكد عدم ندمه على مساندة إسرائيل لفترات طويلة، لكنه أقر في الوقت نفسه بأنها تجاوزت الحدود المتوقعة خلال الحرب على القطاع.

وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ بايدن تحدث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وقال إن بعضها استهدف حماس وكانت عمليات مهمة، لكن الصعوبات التي واجهتها إسرائيل لا تبرر حجم الخسائر المدنية والبشرية التي وقعت، موضحة أن الرئيس الأميركي السابق أشار إلى أن إسرائيل خاطرت بفقدان رصيدها الأخلاقي بعد هجوم السابع من أكتوبر، وأن عملياتها الانتقامية تسببت في مقتل أعداد كبيرة من المدنيين.

وأشارت الحديدي إلى أن بايدن ذكر في مذكراته أنه عمل حتى الأيام الأخيرة من رئاسته للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهو ما يعكس جانبًا من حديثه عن مسار الحرب والجهود التي بذلتها إدارته للتوصل إلى اتفاق ينهي العمليات العسكرية ويضمن الإفراج عن المحتجزين.

ولفتت إلى أن ما أورده بايدن بشأن إسرائيل لا يقتصر على إقراره بمساندتها، وإنما يتضمن أيضًا اعترافًا بأن حجم العمليات العسكرية والخسائر التي ترتبت عليها تجاوز ما يمكن تبريره، وأن استمرار الحرب بهذه الصورة وضع إسرائيل أمام خطر فقدان رصيدها الأخلاقي.

وأكدت أن ما ورد في المذكرات يمثل حديثًا من الرئيس الأميركي السابق عن فترة حكمه وموقف إدارته من الحرب على غزة، خاصة في ظل إشارته إلى أن العمليات التي استهدفت حماس لا تبرر سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين، وأنه واصل العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى نهاية فترة رئاسته.